Зеленський оприлюднив відео допиту полоненого північнокорейського військового
Один із північнокорейських військових, захоплених у полон на Курщині, на допиті підтвердив, що мав підробні російські документи
Відповідне відео президент України Володимир Зеленський оприлюднив у соцмережах.
На відео північнокорейський військовий спілкується з українськими представниками спецслужб через перекладача. Він розповів, що був поранений у бою, не міг пересуватися. За кілька днів його знайшли українські військові й евакуювали.
На запитання, чи було на російських документах його фото, боєць КНДР відповів заперечно й сказав, що там не було його імені.
Також поранений північнокореєць зізнався, що отримав інструктаж на випадок взяття в полон бійців ЗСУ, але йому він не знадобився.
"Триває спілкування полонених солдатів із Північної Кореї з українськими слідчими. Встановлюємо факти. Перевіряємо всі деталі. Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну", - прокоментував відео Зеленський.
"Тільки Росії потрібна ця війна. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції. Вдячний і всім у світі, хто допомагає нам берегти життя людей і нашу незалежність", - додав він.
- Сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР, які були поранені під час боїв у Курській області РФ. Північнокорейців привезли у Київ.
- 12 січня президент Зеленський сказав, що Україна готова передавати Північній Кореї полонених солдатів, якщо Кім Чен Ин зможе організувати обмін на українських воїнів, яких утримує Росія. У Кремлі заяву Зеленського відмовилися коментувати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.29 Купівля 42.29Продаж 42.96
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе