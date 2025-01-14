Зеленський оприлюднив відео допиту полоненого північнокорейського військового

Відповідне відео президент України Володимир Зеленський оприлюднив у соцмережах.

На відео північнокорейський військовий спілкується з українськими представниками спецслужб через перекладача. Він розповів, що був поранений у бою, не міг пересуватися. За кілька днів його знайшли українські військові й евакуювали.

На запитання, чи було на російських документах його фото, боєць КНДР відповів заперечно й сказав, що там не було його імені.

Також поранений північнокореєць зізнався, що отримав інструктаж на випадок взяття в полон бійців ЗСУ, але йому він не знадобився.

"Триває спілкування полонених солдатів із Північної Кореї з українськими слідчими. Встановлюємо факти. Перевіряємо всі деталі. Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну", - прокоментував відео Зеленський.

"Тільки Росії потрібна ця війна. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції. Вдячний і всім у світі, хто допомагає нам берегти життя людей і нашу незалежність", - додав він.