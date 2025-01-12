Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україна готова передавати до КНДР полонених солдатів, якщо Кім Чен Ин організує повернення українських воїнів з полону РФ

Україна готова передавати до КНДР полонених солдатів, якщо Кім Чен Ин організує повернення українських воїнів з полону РФ

Катерина Ганжа
12 січня, 2025 неділя
20:28
Війна з Росією Володимир Зеленський

Україна готова передавати Північній Кореї полонених солдатів, якщо Кім Чен Ин зможе організувати обмін на українських воїнів, яких утримує Росія

Зміст

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram. 

"Окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші. Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР. Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна", - наголосив Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що "Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії».

"Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість", - додав президент України.

Також Володимир Зеленський опублікував відео із допитом полонених північнокорейських військових, яких взяли в полон на Курщині.

 

  • Сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР, які були поранені під час боїв у Курській області РФ. Північнокорейців привезли у Київ, з ними спілкується СБУ.
Теги:
Новини
Світ
Україна
КНДР
військові
Кім Чен Ин
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Володимир Зеленський
Автор Олена Будько
11 січня, 2025 субота
Зеленський назвав пошкоджений танкер РФ біля німецького Рюгена "нафтовою бомбою"
Київ
-1.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.26
    Купівля 42.26
    Продаж 42.98
  • EUR
    Купівля 43.47
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
12 січня
20:54
Ексклюзив
Сектор Гази
"Це в жодному випадку не тривалий мир і не якесь там перемир'я року чи перемир'я століття": сходознавець Якубович про мир у Газі
20:50
Карта бойових дій за 4-11 грудня
Армія РФ контролює 70% Торецька на Донеччині, - розвідка Британії
20:38
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Російська армія атакувала Україну безпілотниками: у Запоріжжі зайнялась приватна оселя, є постраждалі
20:36
На фото: Олександр Дугін
Ідеолог рашизму Дугін пояснив, чим йому до вподоби Трамп і чого він від нього очікує
20:29
Куп'янськ
РФ атакувала цивільну інфраструктуру у Куп'янську: загинув місцевий
20:19
Оновлено
Зоран Міланович, Хорватія
Другий тур президентських виборів у Хорватії: лідирує чинний очільник держави Міланович
20:11
Огляд
Чотири доби вогню в Енгельсі, БПЛА у Ленінградській області та у Татарстані на НПЗ "ТАНЕКО": де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:05
OPINION
Цукерберг капітулював перед Трампом
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський
Було очевидною помилкою сподіватися, що тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно : Зеленський щодо критики з боку Фіцо
19:23
Ексклюзив
Суджа, РФ, Курська область
"Для росіян було дуже великим відкриттям те, що в їхню область зайшли українські військові": старший сержант 80-ї ОДШБр Гайдащук про Курщину
19:08
Оновлено
Херсонська область
Росіяни вдарили по Херсону та Антонівці: постраждали цивільні, пошкоджено електро- і тепломережі
19:05
Майк Волц
Крим, окуповані території, мобілізаційний вік в Україні, Гренландія: радник Трампа Майк Волц виступив із серією заяв
19:01
Окупанти вдарили по лікарні в Мирнограді на Донеччині
19:00
Інтерв’ю
Вадим Кабанчук
Коли впаде режим Путіна в Росії, то Лукашенко і місяця не протримається в Білорусі, — представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Кабанчук
18:40
Інтерв’ю
Дональд Трамп і Володимир Путін
З погляду Путіна, заяви Трампа – це імперіалістичні прагнення, - Брайза
18:11
Ексклюзив
"Позиції української Вікіпедії дуже хороші, але гірші, ніж минулого року": співзасновник ГО "Вікімедіа Україна" Юрій Пероганич
18:07
Інтерв’ю
Віра Агеєва
Зумів пройти крізь цю підлу добу майже безгрішним: літературознавиця Віра Агеєва про творчий шлях поета Максима Рильського
18:03
OPINION
Чому Трамп — реакція на хворобу, але не ліки
17:58
Прапор Словаччини
Словацька делегація вирушила до Росії для перемовин щодо постачання газу, але Польща заборонила їй летіти над своєю територією
17:30
Інтерв’ю
трамп путін
Є лінія подій, яку Трамп не може змінити, - російський опозиційний експерт із Праги Морозов
17:19
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Окупанти атакували дроном рейсовий автобус на Сумщині: є поранені
17:06
Дмитро Кулеба
Кулеба відмовив іти на фронт свого 18-річного сина
16:31
З початку доби на фронті відбулося 75 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники відбили 22 атаки
16:06
Пожежа на нафтобазі у Енгельсі
В російському Енгельсі п’яту добу горить нафтобаза, уражена українськими БПЛА: місцева влада заявляє про "контрольоване вигоряння палива"
16:05
Італійська авіакомпанія ITA Airways відновила польоти до Лівії після 10 років перерви
16:05
OPINION
"Сліпа пляма" Заходу в поглядах на Росію
16:00
Андрій Сибіга
Сибіга розповів про 7 головних завдань української дипломатії на 2025 рік
15:35
Кадочникова
Народна артистка України Кадочникова відмовилась говорити українською на врученні Премії імені Параджанова
15:14
Ексклюзив
танківсти 24 ОМБр імені короля Данила
Росіяни обходять Покровськ із півдня, намагаючись перерізати логістику без міських боїв, - військовий експерт Лакійчук
14:58
Росіяни діставатимуть КАБами та артилерією Дніпропетровщину: голова облради Лукашук оприлюднив список громад із зони ризику
14:33
Кая Каллас
Очільники МЗС країн ЄС зустрінуться в Брюсселі, аби обговорити зняття санкцій з Сирії, - Каллас
14:31
дрон
Росіяни атакували дроном Солончаки на Миколаївщині: поранено чоловіка
14:18
вугілля порт
Росіяни на ТОТ Херсонщини не видають вугілля для опалення будинків мешканцям без паспорта РФ, - Спротив
14:13
Антарктичний пінгвін
Біля станції "Академік Вернадський" вже народилися близько тисячі пінгвінят
14:05
новини Львівщини
Сили оборони уразили командний пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ на ТОТ Донеччини
14:02
OPINION
Ці "кляті американці"...
13:51
Ватикан, Папа Римський, світ, релігія
Ватикан дозволив геям вступати до семінарій в Італії, - Reuters
13:48
Олександр Усик
Усика визнали найкращим боксером року за версією The Ring
13:36
Оновлено
Під час обшуку в неповнолітніх блогерів з Печерська вилучили пістолети, ножі та набої
13:01
Літак Raynair
Авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Ізраїлю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV