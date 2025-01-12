Україна готова передавати до КНДР полонених солдатів, якщо Кім Чен Ин організує повернення українських воїнів з полону РФ

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші. Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР. Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна", - наголосив Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що "Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії».

"Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість", - додав президент України.

Також Володимир Зеленський опублікував відео із допитом полонених північнокорейських військових, яких взяли в полон на Курщині.