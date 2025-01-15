Каллас: рішення щодо України не може бути досягнуто без України

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На думку Каллас, Європейський союз зможе зберегти свою єдність, попри зростаючу кількість урядів, які мають симпатії до Росії.

"Незважаючи на складні переговори, ми змогли зберегти єдність. Це стає дедалі важче. Але я все ще впевнена, що ми можемо представляти єдину позицію, тому що тільки так ми збережемо силу", - зазначила вона на зустрічі з журналістами в Брюсселі, повідомляє угорська служба Радіо Свобода.

Кая Каллас підкреслила, що президент Росії Володимир Путін насправді не прагне миру, а хоче припинення вогню для перегрупування і переозброєння своїх сил: "Ми вже бачили припинення вогню. Росіяни ніколи не дотримувалися припинення вогню. Ось чому для Європи важливо, щоб мир був стійким і тривалим".

Вона також наголосила: "Ніякого рішення щодо України без України і ніякого рішення щодо Європи без Європи".

Експрем'єрка Естонії вважає, що зараз не час для розмов про миротворчу роль Європи, оскільки Москва не зацікавлена в мирі. Європа більше зацікавлена в мирі, ніж Росія, яка помилково вважає, що час працює на її користь, зауважила вона.

Зрештою, Каллас підкреслила, що Захід має посилити економічний тиск на Росію, оскільки лише через військову підтримку України, економічний тиск на Москву та ізоляцію Росії на міжнародній арені можна запобігти її перемозі.