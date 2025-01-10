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Війна з Росією: хроніка
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Якщо сьогодні Путіну віддати території, він потиратиме руки, а за рік-два піде на Європу, – Зеленський

Юлія Лаврук
10 січня, 2025 п'ятниця
20:11
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки Росії можуть призвести до нової хвилі війни через декілька років

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24.

Зеленський зазначив, що Росія та її лідер Володимир Путін повинні відчути, чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни. 

"Якщо просто сьогодні сісти за стіл перемовин, віддати території Путіну, так він буде просто потирати руки і скаже: "Окей, готуємось, нам треба рік-два, пару років і ми прийдемо з новою хвилею". Він точно прийде до Європи", – сказав президент.

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Він додав, що Путін хоче увійти в історію "людиною, яка забирає землі, яка має таку державу, яку ніхто не може перемогти" та додав, що це його "хворе бажання".

"Не можна просто визнавати окупацію територій. Юридично не можна визнати (окуповані, – ред.) території. Інакше він піде далі, в інші держави. І ви це побачите – не дай Боже – але ви побачите. Його бажання саме таке. Це його ціль – впливати повністю на європейський континент", – додав Зеленський.

  • 12 грудня в ОП заявили, що Україна наразі не готова до перемовин з Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Ідеться про нестачу зброї та чітких гарантій, що РФ не нападе знову.
Теги:
Новини
ЄС
Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
переговори з РФ
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