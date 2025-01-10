Якщо сьогодні Путіну віддати території, він потиратиме руки, а за рік-два піде на Європу, – Зеленський

Про це він сказав в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24.

Зеленський зазначив, що Росія та її лідер Володимир Путін повинні відчути, чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни.

"Якщо просто сьогодні сісти за стіл перемовин, віддати території Путіну, так він буде просто потирати руки і скаже: "Окей, готуємось, нам треба рік-два, пару років і ми прийдемо з новою хвилею". Він точно прийде до Європи", – сказав президент.

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Він додав, що Путін хоче увійти в історію "людиною, яка забирає землі, яка має таку державу, яку ніхто не може перемогти" та додав, що це його "хворе бажання".

"Не можна просто визнавати окупацію територій. Юридично не можна визнати (окуповані, – ред.) території. Інакше він піде далі, в інші держави. І ви це побачите – не дай Боже – але ви побачите. Його бажання саме таке. Це його ціль – впливати повністю на європейський континент", – додав Зеленський.