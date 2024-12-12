Україна наразі не готова до перемовин із РФ щодо завершення війни, – Єрмак

Про це сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному".

"Саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами, чому так важливо посилити Україну. А взагалі потрібно розбивати російські наративи, що нібито Україна хотіла війни. Україна не хотіла її та ніяк Росію не провокувала. РФ прийшла сюди не захищати когось, адже вона не захищає навіть свою територію", – сказав Єрмак.

Читайте також: "Команду Зеленського очікує дещо видозмінена редакція Мінських домовленостей": політолог Магда

За словами керівника ОП, Володимиру Путіну важливо продовжувати агресію, тому "для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з РФ на рівних". Єрмак також назвав заяви Кремля мовою ультиматумів.