"Команду Зеленського очікує дещо видозмінена редакція Мінських домовленостей": політолог Магда

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я думаю, що має бути сформована нова делегація в українських реаліях. І має бути нова директива для учасників цієї делегації. Я думаю, що на рівні, ймовірно, правильніше було б заступника міністра оборони, заступника міністра закордонних справ, заступника секретаря РНБО. Подивитися, якою буде російська делегація, але є один нюанс - Росія не оголошувала Україні війну взагалі - не буде ніякого урочистого підписання хоч в штабному вагоні, хоч у Версальському палаці. Я припускаю і думаю, що обґрунтовано команду Зеленського очікує дещо видозмінена редакція Мінських домовленостей. Тому що Росія на жоден юридично зобов'язуючий документ не погодиться" - сказав він.

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Євген Магда зауважив, що метою Росії залишається знищення України, тому він не бачить передумов, чому РФ має піти на мирний план.

"Я не бачу причин, чому вона має на нього піти. Тому що її мета - знищити Україну - вона залишається. Їм теж зараз, як і нам, за великим рахунком потрібна пауза, і на паузу вони піти можуть. А на те, щоб підписати щось… Ну, зрештою, у нас був свого часу великий договір, який у 19-у році припинив свою активність тому, що він був вичерпаний. От можемо виходити з цього. По-перше, це не буде схоже на так звані Стамбульські домовленості, бо якщо Стамбульські домовленості, тоді кожен українець повинен буде спати, не роздягаючись, із автоматом під подушкою, я не перебільшую", - вважає політолог.