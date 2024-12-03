Нам потрібно переконатися, що Україна зможе перейти до перемовин з Росією з позиції сили, - генсек НАТО Рютте зустрівся із очільником МЗС Сибігою

Про це він заявив у Брюсселі під час зустрічі із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Хочу вас запевнити, що ми намагатимемось захистити вашу інфраструктуру якнайкраще. Ми навіть не можемо уявити собі, як ви переживаєте цю зиму. Друге - щодо безпеки ми робимо багато, але треба зробити ще більше, щоб мати певність у тому, що Україна матиме все можливе, щоб захистити себе. І третє - потрібно переконатися, що військова допомога приходить до України. Я дуже радий бачити сьогодні, що не тільки Штати, а й Словенія, Естонія, Норвегія, багато інших країн ухвалили нові пакети військової допомоги для України. І нам потрібно переконатися, що одного дня, нехай ви вирішите перейти до перемовин з Росією, ви матимете можливість зробити це з позиції сили, саме це ми обговорюватимемо цього вечора", - сказав Рютте.

Своєю чергою Андрій Сибіга подякував генсеку НАТО за постійну підтримку.

"Зараз справді дуже важливий час для того, щоб геополітично об’єднатися, нам потрібна певність для того, щоб отримати підсилення. Підсилення власних можливостей. І дуже важливо з нашими найближчими союзниками обговорити всі ці питання. Адже значною мірою наша стійкість і наш опір сформовані і забезпечуються вашою величезною підтримкою", - сказав він.

Очільник українського МЗС наголосив, що Україна покладається на підтримку партнерів щодо захисту об’єктів енергетики системами ППО. Він зазначив, що українська сторона надіслала партнерам перелік потреб.

"Ваша участь просто безпрецедентно важлива, ми вдячні нашим союзникам з НАТО за цю постійну підтримку в нашій боротьбі проти російської агресії. Ви добре підмітили, що вони використовували продукти харчування як зброю, тепер вони об’єкти енергоінфраструктури використовують з такою ж ціллю. Намагаючись атакувати українську інфраструктуру, також намагаються атакувати атомні об’єкти енергетики - це нова реальність російської агресії. Власне, для того нам потрібні складні рішення, щоб протистояти Москві і її політиці агресії. Що найважливіше, нам дуже потрібні засоби протиповітряної безпеки для захисту стратегічних енергетичних об’єктів. І ми впевнені, що разом із допомогою наших союзників ми проживемо, пройдемо цю зиму, отримавши ці системи протиповітряної оборони для того, щоб захистити ці важливі об’єкти. Ми вже надіслали конкретний перелік наших потреб і сподіваюсь, що після наших обговорень упродовж наступних кількох днів наші найближчі партнери ухвалять рішення щодо важливих постачань засобів безпеки", - сказав Андрій Сибіга.