Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Нам потрібно переконатися, що Україна зможе перейти до перемовин з Росією з позиції сили, - генсек НАТО Рютте зустрівся із очільником МЗС Сибігою

Нам потрібно переконатися, що Україна зможе перейти до перемовин з Росією з позиції сили, - генсек НАТО Рютте зустрівся із очільником МЗС Сибігою

Марина Клюєва
3 грудня, 2024 вiвторок
19:52
Війна з Росією Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що коли Україна вирішить перейти до перемовин з Росією, вона це зробить із позиції сили

Зміст

Про це він заявив у Брюсселі під час зустрічі із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. 

"Хочу вас запевнити, що ми намагатимемось захистити вашу інфраструктуру якнайкраще. Ми навіть не можемо уявити собі, як ви переживаєте цю зиму. Друге - щодо безпеки ми робимо багато, але треба зробити ще більше, щоб мати певність у тому, що Україна матиме все можливе, щоб захистити себе. І третє - потрібно переконатися, що військова допомога приходить до України. Я дуже радий бачити сьогодні, що не тільки Штати, а й Словенія, Естонія, Норвегія, багато інших країн ухвалили нові пакети військової допомоги для України. І нам потрібно переконатися, що одного дня, нехай ви вирішите перейти до перемовин з Росією, ви матимете можливість зробити це з позиції сили, саме це ми обговорюватимемо цього вечора", - сказав Рютте.

Своєю чергою Андрій Сибіга подякував генсеку НАТО за постійну підтримку.

"Зараз справді дуже важливий час для того, щоб геополітично об’єднатися, нам потрібна певність для того, щоб отримати підсилення. Підсилення власних можливостей. І дуже важливо з нашими найближчими союзниками  обговорити всі ці питання. Адже значною мірою наша стійкість і наш опір сформовані і забезпечуються вашою величезною підтримкою", - сказав він. 

Очільник українського МЗС наголосив, що Україна покладається на підтримку партнерів щодо захисту об’єктів енергетики системами ППО. Він зазначив, що українська сторона надіслала партнерам перелік потреб.

"Ваша участь просто безпрецедентно важлива, ми вдячні нашим союзникам з НАТО за цю постійну підтримку в нашій боротьбі проти російської агресії. Ви добре підмітили, що вони використовували продукти харчування як зброю, тепер вони об’єкти енергоінфраструктури використовують з такою ж ціллю. Намагаючись атакувати українську інфраструктуру, також намагаються атакувати атомні об’єкти енергетики - це нова реальність російської агресії. Власне, для того нам потрібні складні рішення, щоб протистояти Москві і її політиці агресії. Що найважливіше, нам дуже потрібні засоби протиповітряної безпеки для захисту стратегічних енергетичних об’єктів. І ми впевнені, що разом із допомогою наших союзників ми проживемо, пройдемо цю зиму, отримавши ці системи протиповітряної оборони для того, щоб захистити ці важливі об’єкти. Ми вже надіслали конкретний перелік наших потреб і сподіваюсь, що після наших обговорень упродовж наступних кількох днів наші найближчі партнери ухвалять рішення щодо важливих постачань засобів безпеки", - сказав Андрій Сибіга. 

  • 29 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що готовий укласти угоду про припинення вогню без тимчасово окупованих територій в обмін на членство в НАТО.
  • 3 грудня повідомлялося, що світові партнери погодилися з тим, що майбутнє України в НАТО, але наразі необхідно зосередити сили на військовій допомозі, щоб поставити Київ у сильну позицію.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
МЗС
МЗС України
НАТО
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Читайте також:
НАТО, Трамп
Автор Антін Борковський
1 грудня, 2024 неділя
В Європі пів століття мріяли про свою армію, а тепер мають українську, - Піонтковський
РФ Сирія
Автор Світлана Кравченко
2 грудня, 2024 понедiлок
Росіяни тікають з Дамаска: ГУР розповіло про ситуацію у війську РФ у Сирії
Автор Віталій Портников
3 грудня, 2024 вiвторок
Без Taurus не обійтися: цинічний візит Шольца до Києва
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 43.58
    Продаж 44.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
3 грудня
20:48
Ісраель Васкес
Помер колишній чемпіон світу з боксу Васкес
20:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Сьогодні принципово змінилася ситуація на правому березі річки Оскіл. Колонка Сергія Згурця
20:24
Оновлено
Суд узяв під варту ексзаступника голови Вищого господарського суду, підозрюваного в одержанні хабаря й участі у злочинній організації
20:09
Суджа, РФ, Курська область
Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Трампа ЗСУ не отримували, - ЦПД
20:03
OPINION
Грузія: точкою біфуркації стане 13 грудня
19:43
Оновлено
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Президент Південної Кореї оголосив надзвичайний воєнний стан. Парламент вимагає його скасування
19:34
Держсекретар США Ентоні Блінкен (ліворуч) і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
США виділяють на допомогу енергосистемі України $825 млн. Сибіга та Блінкен підписали меморандум
19:31
Війна з Росією
У листопаді 6 тис. військових добровільно повернулися до служби із СЗЧ, - ЗСУ
18:59
Віталій Мандзин, біатлон
Українець Мандзин фінішував у топ-4 індивідуальної гонки на КС з біатлону
18:59
Литва прапор
Литва заборонила складання іспитів на водійські права російською мовою
18:48
діти, злочини росії
РФ примусово передала щонайменше 314 українських дітей у російські сімʼї, - звіт лабораторії Єльського університету
18:42
електроенергія, відключення
Одна та дві черги: як вимикатимуть світло українцям 4 грудня
18:40
мобілізація
Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни щодо військового обліку 17-річних
18:37
Ексклюзив
зсу артилерія
Доводиться говорити про це публічно, - Defense Express про закупівлю озброєння через ДПСУ
18:33
Ексклюзив
Франція
В Об'єднанні українців Франції розповіли про зміну настроїв щодо можливого введення французьких військ в Україну
18:32
Ігор Смілянський
Гендиректор Укрпошти Смілянський отримав нову посаду
18:30
Олександр Мережко
Ми кандидати в ЄС, потрібно координувати з ним зовнішню політику, – нардеп Мережко про невизнання парламентських виборів у Грузії
18:14
Оновлено
на фото нардепка Альона Шкрум
Уряд призначив Шкрум заступницею міністра розвитку громад і територій
18:13
Інтерв’ю
Юрій Макаров
"Російські класики сьогодні би аплодували, вітали та убивали нас": публіцист Юрій Макаров про деколонізацію мислення та "велику російську культуру"
18:03
Оновлено
РФ обстріляла Костянтинівку й Покровськ: є загиблі, серед поранених 3-місячне немовля
18:00
OPINION
блог Сергій Таран
Чи замінять українські воїни американських у Європі
17:58
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга
Циганков травмувався втретє з початку сезону та вибув до кінця року
17:31
Євгенія Кравчук
"У жодній країні такого немає", - нардепка Кравчук переконана, що відповідальність за публікування даних із реєстрів не має стосуватися журналістів-розслідувачів
17:30
Вийшов документальний фільм "Конвеєр помсти" про прикордонників-операторів БПЛА
17:27
Оновлено
блекаут
Світло вимикатимуть більше, ніж планували: Укренерго оновило графіки відключень 3 грудня
17:27
Огляд
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор: від президентських амбіцій до тотального кенселінгу
17:13
ДТП у Дніпрі
Смертельна ДТП в Дніпрі, через яку загинула 10-річна дитина: підозрюваного взяли під варту на 2 місяці
17:12
Олександр Усик
"В Усика психологія російського військового": ексчемпіон WBC дав прогноз на реванш з Фʼюрі
17:11
Порушують закон про зброю: в Японії відкликали мечі з книжок про Гаррі Поттера
17:10
Україні потрібні гарантії безпеки до вступу в НАТО, але не замість, – нардеп Мережко про заяву МЗС щодо безальтернативності членства в Альянсі
16:49
Резерв+
У застосунку Резерв+ може з'явитися функція трекінгу повісток: подробиці від Міноборони
16:47
війна з РФ, ЗСУ
З початку доби відбулось 125 атак РФ на позиції ЗСУ, найважче на Курахівському та Покровському напрямках
16:46
Оновлено
Олексій Чернишов, НАК "Нафтогаз"
Очільника Нафтогазу Чернишова призначили міністром національної єдності України
16:22
ЗСУ, мобілізація
Мінекономіки оновило критерії для отримання статусу критичності: які підприємства тепер можуть бронювати працівників
16:04
Гарві Вайнштейн
Увʼязненого за звинуваченнями у зґвалтуванні Гарві Вайнштейна перевели до лікарні
16:00
OPINION
Про монетарну політику, зарплату та інфляцію
15:55
Оновлено
Херсонська область
Росіяни атакували артилерією Білозерку на Херсонщині: є загиблий, двоє постраждалих
15:55
Гривня, 1000 гривень, гроші
"Тисяча від Зеленського": українці подали через Дію понад 4 млн заявок за 3 дні
15:44
Грузія протести
Конституційний суд Грузії не взяв до розгляду позови президентки й опозиції про скасування результатів виборів
15:37
Володимир Зеленський
Виробництво дронів, ракетна програма, захист енергооб'єктів: Зеленський провів засідання Ставки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV