Мінветеранів звільняє заступницю міністра через приниження й образи співробітника-ветерана

Про це повідомляє Мінветеренів.

У відомстві наголосили, що категорично засуджують поведінку, що принижує честь та гідність ветерана чи будь-якого громадянина, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу і жодні обставини не можуть бути виправданням.

Роботодавець незалежно від форми власності мусить забезпечувати належні умови для реінтеграції ветерана на роботі, заявили у міністерстві.

Керівництво Міністерства у справах ветеранів призначило службову перевірку для виявлення фактів та обставин, поширених у ЗМІ, а також направило до уряду документи на звільнення з посади заступниці голови Мінветеранів з питань євроінтеграції.

"Окремо інформуємо, що до Кабінету Міністрів України направлено документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції", - йдеться у повідомленні.

Раніше відомий волонтер та ексвійськовослужбовець Євген Шибалов, який був у російському полоні, повідомив про звільнення з міністерства у справах ветеранів через приниження з боку керівництва. Чоловік заявив, що "тримався, скільки міг". Він у відомстві працював на посаді начальника управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

"За неповні пів року з наснажливих мотиваційних промов керівництва я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я: "дов***об", "ніх***я не роблю", "займаюся якоюсь ху*тою", "вважаю себе дох***я експертом", "замість роботи тільки піарюся і продаю себе" (кому?! Виходить, що Uber’у…). А! І що в мене "мʼякий х***й", - написав ветеран.