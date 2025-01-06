Мінветеранів звільняє заступницю міністра через приниження й образи співробітника-ветерана
У Міністерстві у справах ветеранів України ініціювали звільнення заступниці міністра Руслану Величко-Трифонюк через скандал з ветераном війни, який працював у відомстві й звільнився через образи з боку Величко-Трифонюк
Про це повідомляє Мінветеренів.
У відомстві наголосили, що категорично засуджують поведінку, що принижує честь та гідність ветерана чи будь-якого громадянина, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу і жодні обставини не можуть бути виправданням.
Роботодавець незалежно від форми власності мусить забезпечувати належні умови для реінтеграції ветерана на роботі, заявили у міністерстві.
Керівництво Міністерства у справах ветеранів призначило службову перевірку для виявлення фактів та обставин, поширених у ЗМІ, а також направило до уряду документи на звільнення з посади заступниці голови Мінветеранів з питань євроінтеграції.
"Окремо інформуємо, що до Кабінету Міністрів України направлено документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції", - йдеться у повідомленні.
Раніше відомий волонтер та ексвійськовослужбовець Євген Шибалов, який був у російському полоні, повідомив про звільнення з міністерства у справах ветеранів через приниження з боку керівництва. Чоловік заявив, що "тримався, скільки міг". Він у відомстві працював на посаді начальника управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.
"За неповні пів року з наснажливих мотиваційних промов керівництва я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я: "дов***об", "ніх***я не роблю", "займаюся якоюсь ху*тою", "вважаю себе дох***я експертом", "замість роботи тільки піарюся і продаю себе" (кому?! Виходить, що Uber’у…). А! І що в мене "мʼякий х***й", - написав ветеран.
- У Третій окремій штурмовій бригаді незадоволені призначенням Ольги Решетилової на посаду військового омбудсмена.
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