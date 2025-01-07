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Головна Суспільство Де буде вітер, а де випаде мокрий сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко на 8 січня

Де буде вітер, а де випаде мокрий сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко на 8 січня

Катерина Єсікова
7 січня, 2025 вiвторок
12:29
Суспільство сніг, мокрий сніг

У середу, 8 січня, у деяких регіонах України очікуються вітер і мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься у межах +2...+14 °C

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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що стовпчики термометрів протягом дня коливатимуться у межах +4...+9 °C, у західних регіонах місцями до +9....+11 °C, у центральних областях +7...+12 °C, а в південній частині очікуються +9...+14 °C.

"Вітер завтра повіватиме з південного заходу, буде рвучким, часом навіть сильним. Найближчої ночі пройдуть дощі в західних областях, ближче до Карпат - із мокрим снігом. Вдень у середу в Україні переважно сухо, опади ймовірні лише в Карпатах", - розповіла Діденко.

За її словами, увечері 8 січня можливий дощ, місцями з мокрим снігом, на заході та півночі України.

Що очікувати у Києві

У Києві прогнозується тепла погода. Вночі +2...+4 °C, вдень +5...+7 °C. 

Більша частина доби пройде без опадів, лише ввечері можливі дощі. Вітер південно-західний, помірний.

"9-10 січня в Україні втримається тепла погода, а з 11-го січня до нас прийде похолодання.
Похолодання не буде сильним, вночі до невеликих "мінусів", а в денні години від 2 морозу до 3 тепла", - додала синоптикиня.

  • 6 січня більшу частину Сполучених Штатів Америки накрила потужна снігова буря. Стихія призвела до загибелі щонайменше чотирьох людей.
Теги:
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погода в Україні
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