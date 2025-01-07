США накрила потужна снігова буря: загинули щонайменше 4 людини

Про це інформує телеканал NBC.

Як зазначається, через перший зимовий шторм у 2025 році у США були закриті дороги, тисячі людей залишилися без електрики.

Також відомо про щонайменше 4 жертви. За даними ЗМІ, трагічні інциденти сталися в Канзасі та Міссурі. Двоє людей загинули внаслідок ДТП через негоду. Водій не впорався з керуванням, і машина вилетіла з траси.

Останньою жертвою стала людина, яка померла від переохолодження. Через снігову бурю на території США скасували понад 2,2 тис. рейсів.

Влада закликала мешканців за можливості перебувати вдома, особливо водіїв. У багатьох округах школи перевели на дистанційне навчання.