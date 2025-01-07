США накрила потужна снігова буря: загинули щонайменше 4 людини
У понеділок, 6 січня, більшу частину Сполучених Штатів Америки накрила потужна снігова буря. Стихія призвела до загибелі щонайменше чотирьох людей
Про це інформує телеканал NBC.
Як зазначається, через перший зимовий шторм у 2025 році у США були закриті дороги, тисячі людей залишилися без електрики.
Також відомо про щонайменше 4 жертви. За даними ЗМІ, трагічні інциденти сталися в Канзасі та Міссурі. Двоє людей загинули внаслідок ДТП через негоду. Водій не впорався з керуванням, і машина вилетіла з траси.
Останньою жертвою стала людина, яка померла від переохолодження. Через снігову бурю на території США скасували понад 2,2 тис. рейсів.
Влада закликала мешканців за можливості перебувати вдома, особливо водіїв. У багатьох округах школи перевели на дистанційне навчання.
- Як повідомлялося раніше, на територію США насувається потужний сніговий шторм - у деяких місцях очікуються найсильніші опади за останні десять років.
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