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США накрив найсильніший снігопад за десятиліття

Катерина Єсікова
5 січня, 2025 неділя
20:37
Світ Снігопад

На територію Сполучених Штатів насувається потужний сніговий шторм - у деяких місцях очікуються найсильніші опади за останні десять років

Зміст

Про це повідомляють CNN, ABC i The New York Times.

"Для деяких це може бути найсильніший снігопад за останні десять років", - попереджає Центр прогнозування погоди NOAA.

Зазначається, що майже 70 млн людей отримали попередження про небезпечні погодні явища. Штати Арканзас, Канзас, Кентуккі, Міссурі та Вірджинія оголосили надзвичайний стан. Тим часом синоптики попереджають про пориви вітру понад 40 миль на годину та снігопад.

Станом на 10:30 у неділю авіакомпанії скасували щонайменше 900 рейсів до США або з країни. Очікується, що ця кількість зростатиме.

"Очікується значне обмерзання. Люди повинні відкласти всі поїздки, якщо це можливо. Якщо поїздка є абсолютно необхідною, керуйте автомобілем з особливою обережністю і будьте готові до раптових змін видимості", - йдеться у повідомленні Гідрометцентру.

  • Як прогнозувалося раніше, упродовж цих вихідних посилилося похолодання в Україні. У суботу практично на всій території країни спостерігалися опади.
Теги:
Новини
Суспільство
Прогноз погоди
США
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