Опади та посилення похолодання: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
Упродовж цих вихідних похолодання в Україні посилиться. У суботу практично на всій території країни очікуються опади
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Найближчої ночі очікується -2...-5 градусів, на південному сході 0...+3 градуси. Вдень у суботу в західних та північних областях -1...-3 градуси, у центральних областях та на сході від 1 морозу до 2 тепла, у південній частині +2...+7 градусів", - розповіла Діденко.
За її словами, 4 січня варто очікувати мокрий сніг, а на півдні він йтиме із дощем.
"У ніч на неділю в Україні вже передбачається -4...-9 градусів, а вдень 5-го січня 0...-3 градуси, на півдні 0...+3 градуси", - додала синоптикиня.
Вона також зазначила, що в суботу в Україні передбачається сильний вітер західного та північно-західного напрямків.
У неділю, за інформацією Діденко, в більшості областей України опадів не очікується. Лише надвечір 5-го січня у Карпатах та на Закарпатті сніжитиме.
Якою буде погода у столиці?
За словами Наталки Діденко, у Києві цієї суботи буде вітряно, можливі штормові пориви із періодичним мокрим снігом.
"Вночі -1...-3 градуси, вдень близько одного морозу. Погода 4-го січня – некомфортна, бо сильний вітер, по відчуттях, знизить температуру повітря до -5...-8 градусів. У неділю в Києві без істотних опадів. Вітер вгамується, але ще похолоднішає: вночі -4...-7 градусів, вдень 0...-2 градуси", - зазначила синоптикиня.
За її словами, з 6 січня в Україні очікується потепління, однак вже з 11 січня, знову похолоднішає.
- Раніше Наталка Діденко повідомляла, що у п'ятницю, 3 січня, в Україні розпочнеться похолодання. Також у низці регіонів очікується дощ із переходом у мокрий сніг.
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