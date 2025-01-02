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Наталка Діденко попередила про похолодання, дощ і мокрий сніг

Юлія Лаврук
2 січня, 2025 четвер
13:35
Суспільство сніг, мокрий сніг

У п'ятницю, 3 січня, в Україні розпочнеться похолодання. Також у низці регіонів очікується дощ із переходом у мокрий сніг

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря 3 січня знизиться до 0...+2 °C, у центральних областях буде +1...+5 °C, у південній частині – +6...+12 °C.

На Харківщині похолоднішає до +1...+5 °C. Водночас на Луганщині та Донеччині температура становитиме +5...+8 °C, але надалі й там стане холодніше, зазначила Наталка Діденко.

У зв'язку з проходженням холодного атмосферного фронту на заході, півночі, у центрі, на Харківщині пройде дощ з переходом у мокрий сніг. На Луганщині, Донеччині та в південній частині України завтра опадів не очікується.

Погода в Києві

У Києві 3 січня очікується похолодання до 0...+2 °C, дощ з переходом у мокрий сніг та  поривчастий північно-західний вітер.

Синоптикиня додала,  що похолодання до нічних -2...-7° C протримається в Україні до 6 січня, а впродовж 7-11 січня знову буде тепліше.

  • У середу, 1 січня, температура повітря в більшості регіонів України коливалась у межах +5...+12 °C.
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