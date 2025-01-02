Наталка Діденко попередила про похолодання, дощ і мокрий сніг

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря 3 січня знизиться до 0...+2 °C, у центральних областях буде +1...+5 °C, у південній частині – +6...+12 °C.

На Харківщині похолоднішає до +1...+5 °C. Водночас на Луганщині та Донеччині температура становитиме +5...+8 °C, але надалі й там стане холодніше, зазначила Наталка Діденко.

У зв'язку з проходженням холодного атмосферного фронту на заході, півночі, у центрі, на Харківщині пройде дощ з переходом у мокрий сніг. На Луганщині, Донеччині та в південній частині України завтра опадів не очікується.

Погода в Києві

У Києві 3 січня очікується похолодання до 0...+2 °C, дощ з переходом у мокрий сніг та поривчастий північно-західний вітер.

Синоптикиня додала, що похолодання до нічних -2...-7° C протримається в Україні до 6 січня, а впродовж 7-11 січня знову буде тепліше.