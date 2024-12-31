Наталка Діденко розповіла, яку погоду очікувати на початку 2025 року

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, у перший день нового 2025 року температура повітря становитиме +5...+9 °C, а в південній частині +9...+12 °C. Натомість 2 січня в Україні ще більше потепліє - до +9...+14 °C.

Тим часом 1 січня опадів не буде. Західні пориви вітру можуть бути сильними, навіть до 15-20 метрів за секунду.

Що очікувати в Києві

У Києві 1 січня передбачається вночі +1...+3 °C, вдень +5...+7 °C.

"Без опадів. Вітер, щоправда, буде рвучким, часом до сильних поривів 15-20 метрів за секунду", - пише синоптикиня.

За її словами, 3-4 січня в Україні очікується морозне похолодання.