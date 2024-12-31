Наталка Діденко розповіла, яку погоду очікувати на початку 2025 року
У середу, 1 січня, температура повітря у більшості регіонів України коливатиметься у межах +5...+12 °C. Похолодання варто очікувати після 3-4 січня
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, у перший день нового 2025 року температура повітря становитиме +5...+9 °C, а в південній частині +9...+12 °C. Натомість 2 січня в Україні ще більше потепліє - до +9...+14 °C.
Тим часом 1 січня опадів не буде. Західні пориви вітру можуть бути сильними, навіть до 15-20 метрів за секунду.
Що очікувати в Києві
У Києві 1 січня передбачається вночі +1...+3 °C, вдень +5...+7 °C.
"Без опадів. Вітер, щоправда, буде рвучким, часом до сильних поривів 15-20 метрів за секунду", - пише синоптикиня.
За її словами, 3-4 січня в Україні очікується морозне похолодання.
- У переддень Нового року, 31 грудня, в Україні пануватиме тепла погода без опадів. Проте вже у перші дні січня прогнозується похолодання у більшості регіонів.
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