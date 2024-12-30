Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у новорічну ніч

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом дня 31 грудня температура повітря в Україні становитиме +2...+5 °C, у південній частині +5...+10 °C.

Опадів у вівторок не прогнозується, адже практично вся континентальна Європа, включно з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області.

У Києві 31-го грудня очікується погода без опадів та з максимальною температурою до +3 градусів.

Прогноз на найближчі дні

Синоптикиня попереджає, що характерною особливістю 31 грудня та новорічних перших днів буде сильний вітер західних напрямків.

У ніч на перше січня в Україні очікується близько 0 °C. Проте у перший день Нового року потепліє до +4...+9 °C, а на півдні до +6...+11 °C.

Опадів не передбачається, тож Новий рік розпочнеться сонячно.

У четвер, 2 січня, стане ще тепліше, а ось ближче до вихідних, із 3 - 4 січня, в Україні очікується похолодання.