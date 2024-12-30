Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у новорічну ніч
У переддень Нового року, 31 грудня, в Україні пануватиме тепла погода без опадів. Проте вже у перші дні січня прогнозується похолодання у більшості регіонів
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Протягом дня 31 грудня температура повітря в Україні становитиме +2...+5 °C, у південній частині +5...+10 °C.
Опадів у вівторок не прогнозується, адже практично вся континентальна Європа, включно з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області.
У Києві 31-го грудня очікується погода без опадів та з максимальною температурою до +3 градусів.
Прогноз на найближчі дні
Синоптикиня попереджає, що характерною особливістю 31 грудня та новорічних перших днів буде сильний вітер західних напрямків.
У ніч на перше січня в Україні очікується близько 0 °C. Проте у перший день Нового року потепліє до +4...+9 °C, а на півдні до +6...+11 °C.
Опадів не передбачається, тож Новий рік розпочнеться сонячно.
У четвер, 2 січня, стане ще тепліше, а ось ближче до вихідних, із 3 - 4 січня, в Україні очікується похолодання.
- Нагадаємо, на Святвечір і Різдво, 24 та 25 грудня, у більшості регіонів України панувала помірна температура повітря, подекуди мокрий сніг.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.79 Купівля 41.79Продаж 42.34
- EUR Купівля 43.6Продаж 44.29
- Актуальне
- Важливе