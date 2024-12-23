Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на Святвечір і Різдво
У вівторок і середу, 24 та 25 грудня, у більшості регіонів України очікується помірна температура повітря, подекуди мокрий сніг
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Як зазначається, на Святвечір, 24 грудня, в Україні температура повітря впродовж дня становитиме +2...+4 °C, у центральній частині, на півдні та на південному сході - +4...+9 °C, в Криму +10...+15 °C. Лише в західній частині від -1 °C до +2 °C.
"Переважно мокрий сніг пройде в західних областях, може дійти ввечері до Житомирщини та Чернігівщини. На решті території України 24 грудня без опадів", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, очікується вітер східного напрямку, помірний, на півдні України поривчастий.
Що очікувати у Києві
У Києві 24 грудня без істотних опадів. Уночі близько 0 °C, вдень +2...+4 °C.
Яка погода буде на Різдво
За словами синоптикині 25 грудня на Різдво сніг очікується в західних областях, дощі пройдуть у південній частині, на решті території без опадів.
Температура повітря у ніч на Різдво на заході України опуститься до -2...-6 °C. Проте вдень повсюди очікується +1...+6 °C.
- На вихідних, 21 та 22 грудня, в Україну прийшло невелике похолодання. У низці регіонів були періодичні дощі.
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