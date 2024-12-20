Похолодання та періодичні дощі: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
На вихідних, 21 та 22 грудня, в Україну прийде невелике похолодання. У низці регіонів очікуються періодичні дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, 21, 22 та 23 грудня очікується вночі -1...-5 °C, водночас у східній частині України та на півдні – 0...+4 °C.
Вдень у більшості областей температура повітря буде +1...+4 °C, в неділю – до 0...-2 °C, а в південній частині – +3...+7 °C. Синоптикиня зазначила, що в Криму очікується до +15 °C.
У суботу періодичні дощі пройдуть у центрі, на сході та півдні України, а на півночі та заході опадів не передбачається.
Водночас у неділю, 22 грудня, через активну діяльність циклону, що розташується над Кримом, у південній частині України та в східних областях очікуються дощі. На решті території опади малоймовірні.
Погода в Києві
У Києві 21-22 грудня очікується незначне зниження температури повітря. Вночі та вдень у суботу +2...+4 °C, в ніч на неділю - -1...-3 °C, а вдень – близько 0°C.
"Опади в столиці вихідними малоймовірні, у суботу буде хмарно, а в неділю можливі сонячні прояснення", – додала Діденко.
- У п'ятницю, 20 грудня, температура повітря у південних регіонах України підійметься до +12 °C. Більшу частину доби опади не очікуються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.66 Купівля 41.66Продаж 42.16
- EUR Купівля 43.35Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе