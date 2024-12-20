Похолодання та періодичні дощі: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 21, 22 та 23 грудня очікується вночі -1...-5 °C, водночас у східній частині України та на півдні – 0...+4 °C.

Вдень у більшості областей температура повітря буде +1...+4 °C, в неділю – до 0...-2 °C, а в південній частині – +3...+7 °C. Синоптикиня зазначила, що в Криму очікується до +15 °C.

У суботу періодичні дощі пройдуть у центрі, на сході та півдні України, а на півночі та заході опадів не передбачається.

Водночас у неділю, 22 грудня, через активну діяльність циклону, що розташується над Кримом, у південній частині України та в східних областях очікуються дощі. На решті території опади малоймовірні.

Погода в Києві

У Києві 21-22 грудня очікується незначне зниження температури повітря. Вночі та вдень у суботу +2...+4 °C, в ніч на неділю - -1...-3 °C, а вдень – близько 0°C.

"Опади в столиці вихідними малоймовірні, у суботу буде хмарно, а в неділю можливі сонячні прояснення", – додала Діденко.