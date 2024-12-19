"Майже весняна температура": прогноз погоди на 20 грудня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, упродовж дня максимальна температура повітря становитиме "майже весняні" +4...+8 °C, а в південній частині +9...+12 °C.

Більшу частину доби 20 грудня опадів не очікується, лише ввечері у західних областях з'являться дощі. Вітер буде помірним, від північно-західного на заході до південного на сході та півдні.

Яка погода буде в Києві

У Києві 20 грудня опадів не очікується.

Уночі температура повітря буде +1...+3 °C, вдень +5...+7 °C.