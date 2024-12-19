"Майже весняна температура": прогноз погоди на 20 грудня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 20 грудня, температура повітря у південних регіонах України підійметься до +12 °C. Більшу частину доби опади не очікуються
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, упродовж дня максимальна температура повітря становитиме "майже весняні" +4...+8 °C, а в південній частині +9...+12 °C.
Більшу частину доби 20 грудня опадів не очікується, лише ввечері у західних областях з'являться дощі. Вітер буде помірним, від північно-західного на заході до південного на сході та півдні.
Яка погода буде в Києві
У Києві 20 грудня опадів не очікується.
Уночі температура повітря буде +1...+3 °C, вдень +5...+7 °C.
- 19 грудня повідомляли, що в більшості регіонів України очікуються нічні заморозки - температура повітря опуститься до -7 °C. Також прогнозується мокрий сніг.
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