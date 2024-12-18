Нічні заморозки, опади в деяких регіонах: прогноз погоди на 19 грудня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

У східних областях України, зокрема на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині вночі 19 грудня очікується -3...-7 °C. На решті території України у нічні години від -1 °C до +3 °C.

Упродовж дня температура повітря, попередньо, буде такою:

на сході +1...+3 °C,

на півночі +3...+6 °C,

у центрі +3...+7 °C,

на заході +5...+10 °C,

на півдні +6...+11 °C,

на Запоріжжі +4...+5 °C.

"Вітер переходитиме з північно-західного на південно-західний, все ще рвучкий, активний.

Опади - сніг з переходом у мокрий сніг, а вдень і дощ - імовірні лише на сході та північному сході України", - пише синоптикиня.

Яку погоду очікувати у Києві

У Києві вночі 19 грудня передбачається 0...+2 °C, завтра вдень +4...+6 °C. Опади не передбачаються, але буде поривчастий південно-західний вітер.