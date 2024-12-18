Нічні заморозки, опади в деяких регіонах: прогноз погоди на 19 грудня від Наталки Діденко
У четвер, 19 грудня, у більшості регіонів України очікують нічні заморозки - температура повітря опуститься до -7 °C. Також прогнозується мокрий сніг
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
У східних областях України, зокрема на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині вночі 19 грудня очікується -3...-7 °C. На решті території України у нічні години від -1 °C до +3 °C.
Упродовж дня температура повітря, попередньо, буде такою:
- на сході +1...+3 °C,
- на півночі +3...+6 °C,
- у центрі +3...+7 °C,
- на заході +5...+10 °C,
- на півдні +6...+11 °C,
- на Запоріжжі +4...+5 °C.
"Вітер переходитиме з північно-західного на південно-західний, все ще рвучкий, активний.
Опади - сніг з переходом у мокрий сніг, а вдень і дощ - імовірні лише на сході та північному сході України", - пише синоптикиня.
Яку погоду очікувати у Києві
У Києві вночі 19 грудня передбачається 0...+2 °C, завтра вдень +4...+6 °C. Опади не передбачаються, але буде поривчастий південно-західний вітер.
- У середу, 18 грудня, у більшості регіонів України температура повітря триматиметься у межах 0...+10 °C. Похолодання в областях очікується після 20 грудня.
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