Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати зниження температури повітря

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом 18 грудня очікується +2...+6 °C на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Тим часом на Полтавщині 0...+3 °C.

У західних областях та у південній частині +5...+10 °C.

"Вітер залишатиметься північно-західним, рвучким, проте на заході, півночі та в центрі почне потроху слабшати, а ось у східній частині України та на півдні ще місцями пориви до 15-20 метрів за секунду", - пише Діденко.

За її словами, у східних областях та на Сумщині ймовірний невеликий мокрий сніг, на заході пройдуть незначні періодичні дощі. На решті території України опадів не очікується.

Чого очікувати в Києві

У Києві буде без опадів, проте прогнозується північно-західний поривчастий вітер. Температура повітря вночі опуститься до 0...+2 °C, вдень у столиці +2...+4 °C.

"19-20 грудня знову потеплішає, а ось 20-21 грудня почне температура повітря знижуватися.

Аж до Різдва в Україні ніяких особливих морозів не передбачається", - додала синоптикиня.