Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати зниження температури повітря
У середу, 18 грудня, у більшості регіонів України температура повітря триматиметься у межах 0...+10 °C. Похолодання в областях очікується після 20 грудня
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Протягом 18 грудня очікується +2...+6 °C на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Тим часом на Полтавщині 0...+3 °C.
У західних областях та у південній частині +5...+10 °C.
"Вітер залишатиметься північно-західним, рвучким, проте на заході, півночі та в центрі почне потроху слабшати, а ось у східній частині України та на півдні ще місцями пориви до 15-20 метрів за секунду", - пише Діденко.
За її словами, у східних областях та на Сумщині ймовірний невеликий мокрий сніг, на заході пройдуть незначні періодичні дощі. На решті території України опадів не очікується.
Чого очікувати в Києві
У Києві буде без опадів, проте прогнозується північно-західний поривчастий вітер. Температура повітря вночі опуститься до 0...+2 °C, вдень у столиці +2...+4 °C.
"19-20 грудня знову потеплішає, а ось 20-21 грудня почне температура повітря знижуватися.
Аж до Різдва в Україні ніяких особливих морозів не передбачається", - додала синоптикиня.
- 17 грудня у низці областей України очікуються дощі та сильний вітер. Температура повітря сягатиме +4...+9 °C.
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