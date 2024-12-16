Сильний вітер і дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 17 грудня
У вівторок, 17 грудня, у низці областей України очікуються дощі та сильний вітер. Температура повітря сягатиме +4...+9 °C
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, завтра, 17 грудня, в Україні очікуються дощі, а на північному сході – з мокрим снігом. Також триматиметься сильний вітер західного та північно-західного напрямків. Штормові пориви досягатимуть 17-25 метрів за секунду.
Температура повітря передбачається протягом дня в межах +4...+9 °C, на півдні – +7...+12 °C, а на північному сході – 0...+4 °C.
Погода в Києві
У Києві завтра буде вітряно, пориви до 15-20 метрів за секунду. Крім того, в столиці йтиме дощ, упродовж дня температура повітря становитиме +5...+7 °C.
"Протягом середи-четверга опадів стане менше, вітер послабне у четвер, температура повітря знизиться у неділю", – додала Наталка Діденко.
- У понеділок, 16 грудня, майже по всій території очікуються опади у вигляді дощів і снігу, а також рвучкий вітер.
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