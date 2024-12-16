Сильний вітер і дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 17 грудня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, завтра, 17 грудня, в Україні очікуються дощі, а на північному сході – з мокрим снігом. Також триматиметься сильний вітер західного та північно-західного напрямків. Штормові пориви досягатимуть 17-25 метрів за секунду.

Температура повітря передбачається протягом дня в межах +4...+9 °C, на півдні – +7...+12 °C, а на північному сході – 0...+4 °C.

Погода в Києві

У Києві завтра буде вітряно, пориви до 15-20 метрів за секунду. Крім того, в столиці йтиме дощ, упродовж дня температура повітря становитиме +5...+7 °C.

"Протягом середи-четверга опадів стане менше, вітер послабне у четвер, температура повітря знизиться у неділю", – додала Наталка Діденко.