Сніг, дощ, вітер та ожеледь: Наталка Діденко попередила про складні погодні умови в Україні 16 грудня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

У зв'язку із переміщенням атмосферних фронтів із північного заходу Європи, зміною холодної повітряної маси на теплішу, в більшості областей України пройдуть сніг, мокрий сніг та дощ. Налипатиме мокрий сніг, можлива ожеледь.

Температура повітря почне підвищуватися. Так, протягом дня очікується до +4....+7 °C, лише в східних областях 0...+4 °C.

У понеділок скрізь в Україні передбачається штормовий вітер до 15-22, подекуди до 25 метрів за секунду. Вітер протримається кілька днів.

Погода у столиці

У Києві 16 грудня також прогнозується сильний штормовий вітер, до 17-22, подекуди до 25 метрів за секунду.

Прийде мокрий сніг, який перейде у дощ, на дорогах та тротуарах буде складна ситуація. Водночас температура повітря підвищиться до +5 °C.

За даними синоптикині, найближче похолодання в Україні очікується з 23 - 24 грудня.