Росіяни від ранку атакують Херсон та область: загинув чоловік, є поранені

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вранці в районі Миколаївського шосе внаслідок російської дронової атаки постраждала одна людина.

Крім того, через дронову атаку постраждав 59-річний чоловік, який перебував на вулиці. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням ноги.

Згодом Прокудін повідомив, що російські війська атакували з БПЛА цивільний автомобіль у Наддніпрянському.

"Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб смертельні поранення дістав 62-річний чоловік. Мої співчуття рідним загиблого", – написав очільник ОВА.