Росіяни від ранку атакують Херсон та область: загинув чоловік, є поранені
Російська окупаційна армія від ранку 7 січня атакує Херсон та область з безпілотників. Через обстріли загинув чоловік, двоє людей отримали поранення
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, вранці в районі Миколаївського шосе внаслідок російської дронової атаки постраждала одна людина.
Крім того, через дронову атаку постраждав 59-річний чоловік, який перебував на вулиці. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням ноги.
Згодом Прокудін повідомив, що російські війська атакували з БПЛА цивільний автомобіль у Наддніпрянському.
"Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб смертельні поранення дістав 62-річний чоловік. Мої співчуття рідним загиблого", – написав очільник ОВА.
- Увечері понеділка, 6 січня, російський ворог скинув вибухівку з безпілотника по селу Веселе Херсонської області. Через це постраждали двоє місцевих.
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