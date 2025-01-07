РФ увечері атакувала дроном Веселе на Херсонщині: двоє людей у важкому стані

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Так, близько 22:00 росіяни скинули вибуховий пристрій з БПЛА по селищу Веселе. Під ворожий удар потрапили двоє людей – 72-річна жінка та 44-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та термічні опіки.

"Обох потерпілих доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за їхні життя", - додали в ОВА.