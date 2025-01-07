РФ увечері атакувала дроном Веселе на Херсонщині: двоє людей у важкому стані
Увечері понеділка, 6 січня, російський ворог скинув вибухівку з безпілотника по селу Веселе Херсонської області. Через це постраждали двоє місцевих
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Так, близько 22:00 росіяни скинули вибуховий пристрій з БПЛА по селищу Веселе. Під ворожий удар потрапили двоє людей – 72-річна жінка та 44-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та термічні опіки.
"Обох потерпілих доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за їхні життя", - додали в ОВА.
- Того ж дня російські терористи атакували безпілотником маршрутку у Херсоні. Внаслідок цього загинула людина, постраждали 6 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.05 Купівля 42.05Продаж 42.68
- EUR Купівля 43.54Продаж 44.29
- Актуальне
- Важливе