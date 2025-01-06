РФ вдарила дроном по маршрутці в Херсоні: є загиблий, 9 людей поранені

Про це повідомляють очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і голова МВА Роман Мрочко.

Так, близько 17:00 окупанти атакували з БПЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона.

"Влучили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на 3-му маршруті", - йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще девʼятеро – поранені. Наразі інформація уточнюється.