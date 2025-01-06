РФ вдарила дроном по маршрутці в Херсоні: є загиблий, 9 людей поранені
Російські терористи атакували безпілотником маршрутку у Херсоні. Внаслідок цього загинула людина, постраждали 9 людей
Про це повідомляють очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і голова МВА Роман Мрочко.
Так, близько 17:00 окупанти атакували з БПЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона.
"Влучили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на 3-му маршруті", - йдеться у дописі.
За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще девʼятеро – поранені. Наразі інформація уточнюється.
- Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що 6 січня окупанти атакували Херсонщину з артилерії та дронів, внаслідок чого постраждали 6 людей.
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