Окупанти завдали удару по Херсонщині: 6 людей поранено

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Ворога жодні свята не зупиняють. Вони постійно атакують цивільне населення навіть у великі свята. Окупанти обстрілюють дітей, церкви і це не перший та, на жаль, не останній раз. Росіяни постійно обстрілюють територію України, щоб потім звинуватити в цьому ЗСУ", - розповів Толоконніков.

Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА детально розповів про поточну ситуацію з постраждалими на території області.

"Щодо сьогоднішньої ситуації, то внаслідок обстрілів окупантів вже 6 людей поранені. Зокрема, двоє людей в Зеленівці постраждали від артилерійського обстрілу окупантів, також двоє людей внаслідок скиду вибухівки з дрона у Херсоні, одна людина постраждала в Білозерці та одна у Бериславі також отримала поранення. Всім людям надана амбулаторна допомога, є шпиталізовані. З людьми все добре, тяжких, на щастя, немає. Сподіваємось, що скоро всі постраждалі одужають", - додав він.

Зранку 4 січня російська окупаційна армія атакувала із безпілотників Антонівку, що у Херсонській області, внаслідок чого поранення отримали чотири людини. Також ворог скинув вибухівку із БПЛА на мешканця Кіндійки.

5 січня начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що російська окупаційна армія обстрілювала та атакувала дронами Херсон та область, внаслідок чого одна людина загинула, ще 12 отримали поранення різних ступенів тяжкості.





