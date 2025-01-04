Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині з дронів: є поранені
Зранку 4 січня російська окупаційна армія атакувала із безпілотників Антонівку, що у Херсонській області, внаслідок чого поранення отримали чотири людини
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та Херсонська ОВА.
"Близько 8.00 російські окупанти з безпілотника атакували Антонівку. Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 71-річний чоловік", - зазначив Мрочко.
Постраждалого ушпиталили, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Згодом в Херсонській ОВА повідомили, що окупанти скинули вибухівку з дрона на 43-річного чоловіка.
"Він дістав мінно-вибухову травму, перелом ноги та поранення гомілки. Потерпілого доправили до лікарні для надання меддопомоги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Близько 09:30 від скиду вибухівки із дрона постраждав також 65-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг. Наразі потерпілий перебуває під наглядом лікарів.
Пізніше в ОВА повідомили про ще одну постраждалу внаслідок атаки російського безпілотника в Антонівці.
"Вибухову травму, уламкове поранення та перелом гомілки дістала 62-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
- Протягом 2024 року російські окупанти атакували Херсонську громаду близько 6,5 тис. разів, внаслідок чого загинули 116 цивільних.
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