Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині з дронів: є поранені

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та Херсонська ОВА.

"Близько 8.00 російські окупанти з безпілотника атакували Антонівку. Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 71-річний чоловік", - зазначив Мрочко.

Постраждалого ушпиталили, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Згодом в Херсонській ОВА повідомили, що окупанти скинули вибухівку з дрона на 43-річного чоловіка.

"Він дістав мінно-вибухову травму, перелом ноги та поранення гомілки. Потерпілого доправили до лікарні для надання меддопомоги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Близько 09:30 від скиду вибухівки із дрона постраждав також 65-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг. Наразі потерпілий перебуває під наглядом лікарів.

Пізніше в ОВА повідомили про ще одну постраждалу внаслідок атаки російського безпілотника в Антонівці.

"Вибухову травму, уламкове поранення та перелом гомілки дістала 62-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.