У 2024 році росіяни атакували Херсонську громаду близько 6,5 тис. разів

Про це повідомив директор департаменту зовнішньої комунікації та взаємодії з медіа міської ради Денис Путінцев в етері "Суспільне.Студія".

За його словами, минулого року росіяни близько 6,5 тисячі разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, застосовуючи КАБи, артилерію, міномети та безпілотники.

"Це тільки Херсонська міська територіальна громада. Поранених маємо близько 1200, зокрема 36 дітей. І загиблих у нас 116 цивільних за минулий рік. Тому про активізацію обстрілів зараз не можна сказати. Вони постійні", – сказав Путінцев.

Також він зазначив, що минулого року росіяни атакували близько 500 одиниць транспорту у Херсонській громаді. Йдеться про цивільний і громадський транспорт, а також автівки швидкої та комунальних служб.

"У нас постійно потерпає громадський транспорт, не просто громадський транспорт, а взагалі будь-який транспорт цивільний потерпає від ворожих обстрілів і, зокрема, атак з безпілотників. Не можна сказати про активізацію чи нейтралізацію, тому що просто будь-яке переміщення авто одразу фіксують ворожі дрони", – сказав Путінцев.