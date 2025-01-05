Росіяни обстрілювали і атакували дронами Херсон та область: поранено 13 людей

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Ворожі атаки по Херсону

Зранку до лікарні доправили двох постраждалих внаслідок скиду ворогом вибухівки із дрона. Двоє чоловіків 65 і 67 років отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Близько 11:00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, постраждала 56-річна жінка. Її ушпиталили із вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією, осколковим пораненням.

Також до медиків звернувся 49-річний житель Херсона, який потрапив під ворожий обстріл у Дніпровському районі. У нього діагностували мінно-вибухову травму та контузію.

Під ворожий обстріл у Дніпровському районі Херсона потрапив маршрутний автобус, який належить приватному підприємству-перевізнику.

Фото: Роман Мрочко

Фото: Роман Мрочко

"Люди, на щастя, не травмувались", - зазначив очільник МВА.

По допомогу до медиків звернулась 84-річна херсонка, яка потрапила під обстріл ворога. У неї – мінно-вибухова травма та осколкове поранення стегна. Такі ж травми отримав і 25-річний чоловік, який у момент атаки росіян перебував у авто.

Близько 14:30 під атаку ворожого безпілотника потрапив 53-річний чоловік. У нього – мінно-вибухова травма та осколкові поранення.

"Медики надають постраждалому необхідну допомогу", - зазначив Роман Мрочко.

Також російські окупанти атакували з дрона 45-річного херсонця, який їхав на мотоциклі.

"Він отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, осколкові поранення. Наразі потерпілий ушпиталений", - повідомив очільник МВА.

За даними очільника МВА, внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі контузію та вибухову травму отримав і 58-річний чоловік. Потерпілий сам звернувся до медиків по допомогу.

Згодом повідомлялося, що близько 14:40 у Дніпровському районі потрапив під ворожий обстріл 74-річний чоловік. На момент атаки він знаходився на вулиці. Потерпілого ушпиталили із вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями

Наслідки атак по Комишанам

Роман Мрочко повідомив, що близько 15:30 внаслідок ворожого обстрілу отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми 60-річний місцевий мешканець. Його доправили до лікарні.

Ворожі обстріли Антонівки

Близько 15:30 російські окупанти атакували Антонівку з безпілотника. 58-річний чоловік, який в цей час був на подвір'ї, отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення ніг. Його ушпиталили.