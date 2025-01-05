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Росіяни обстрілювали і атакували дронами Херсон та область: поранено 13 людей

Катерина Ганжа
5 січня, 2025 неділя
18:12
Війна з Росією Херсонська область

Протягом неділі, 5 січня, російська окупаційна армія обстрілювала та атакувала дронами Херсон та область, внаслідок чого поранення різних ступенів тяжкості отримали 13 людей

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Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Ворожі атаки по Херсону 

Зранку до лікарні доправили двох постраждалих внаслідок скиду ворогом вибухівки із дрона. Двоє чоловіків 65 і 67 років отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Близько 11:00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, постраждала 56-річна жінка. Її ушпиталили із вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією, осколковим пораненням.

Також до медиків звернувся 49-річний житель Херсона, який потрапив під ворожий обстріл у Дніпровському районі. У нього діагностували мінно-вибухову травму та контузію.

Під ворожий обстріл у Дніпровському районі Херсона потрапив маршрутний автобус, який належить приватному підприємству-перевізнику.

Фото: Роман Мрочко

Фото: Роман Мрочко

"Люди, на щастя, не травмувались", - зазначив очільник МВА. 

По допомогу до медиків звернулась 84-річна херсонка, яка потрапила під обстріл ворога. У неї – мінно-вибухова травма та осколкове поранення стегна. Такі ж травми отримав і 25-річний чоловік, який у момент атаки росіян перебував у авто. 

Близько 14:30 під атаку ворожого безпілотника потрапив 53-річний чоловік. У нього – мінно-вибухова травма та осколкові поранення. 

"Медики надають постраждалому необхідну допомогу", - зазначив Роман Мрочко.

Також російські окупанти атакували з дрона 45-річного херсонця, який їхав на мотоциклі. 

"Він отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, осколкові поранення. Наразі потерпілий ушпиталений", - повідомив очільник МВА.

За даними очільника МВА, внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі контузію та вибухову травму отримав і 58-річний чоловік. Потерпілий сам звернувся до медиків по допомогу.

Згодом повідомлялося, що близько 14:40 у Дніпровському районі потрапив під ворожий обстріл 74-річний чоловік. На момент атаки він знаходився на вулиці. Потерпілого ушпиталили із вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями

Наслідки атак по Комишанам

Роман Мрочко повідомив, що близько 15:30 внаслідок ворожого обстрілу отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми 60-річний місцевий мешканець. Його доправили до лікарні.

Ворожі обстріли Антонівки 

Близько 15:30 російські окупанти атакували Антонівку з безпілотника. 58-річний чоловік, який в цей час був на подвір'ї, отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення ніг. Його ушпиталили. 

  • Зранку 4 січня російська окупаційна армія атакувала із безпілотників Антонівку, що у Херсонській області, внаслідок чого поранення отримали чотири людини. Також ворог скинув вибухівку із БПЛА на мешканця Кіндійки.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
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