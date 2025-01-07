Окупанти почали видобувати українську руду за 15 км від Токмака, - Андрющенко

Про це він написав у telegram.

За словами Андрющенка, окупанти розпочали викрадення українських надр у районі села Веселе Токмацького району, яке розташоване за 15 км від Токмака. Вони відкрито видобувають руду, залучивши до цього велику кількість спеціальної техніки.

"В окупаційних центрах зайнятості пропонують роботу вахтовим методом із зарплатою 100 000 рублів, але серед місцевих бажаючих немає. Натомість окупанти почали залучати мігрантів, зокрема з Азії, завдяки чому "маріупольська мігрантська діаспора" почала переїзд до Токмака", - додав Андрющенко.