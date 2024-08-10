Росіяни зацікавилися видобутком марганцю на ТОТ Запоріжжя
У російській федеральній агенції "Роснедр" заявили, що розкопка Велико-Токмацького родовища на ТОТ Запорізької області дасть змогу РФ забезпечити себе марганцевою сировиною
Про це заявив радник голови Роснедр Дмитро Олійник, пише РИА.Новости.
"Якщо говорити про плани, то насамперед хочеться відзначити Велико-Токмацьке родовище марганцевих руд, запаси якого перевищують 1,7 млрд тонн. У перспективі його розробка могла б забезпечити промисловість Росії власною марганцевою сировиною", - сказав Олійник.
Він додав, що наразі "можна говорити лише про різноманітність і значущість сировинної бази "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей", а для якісної та кількісної характеристики потрібно провести "величезну роботу з переоцінки" відповідно до норм РФ.
"Серед корисних копалин, що містяться в їхніх надрах, не тільки економічно важливі для Росії, такі як кам'яне вугілля (його запаси оцінюються в 35,5 мільярда тонн), залізні руди (3,5 мільярда тонн), кухонна сіль (17,2 мільярда тонн), бентоніт і каолін, а й дефіцитні види корисних копалин", - сказав представник російської агенції.
За його словами, йдеться про марганцеві руди, літій, тантал, ніобій, титан, цирконій, рідкісні землі, графіт і плавиковий шпат.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни запустили у продаж вугілля з Кузбасу та заохочують місцевих мешканців купувати саме його.
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