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Росіяни зацікавилися видобутком марганцю на ТОТ Запоріжжя

Юлія Лаврук
10 серпня, 2024 субота
15:43
Економіка Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році

У російській федеральній агенції "Роснедр" заявили, що розкопка Велико-Токмацького родовища на ТОТ Запорізької області дасть змогу РФ забезпечити себе марганцевою сировиною

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Про це заявив радник голови Роснедр Дмитро Олійник, пише РИА.Новости.

"Якщо говорити про плани, то насамперед хочеться відзначити Велико-Токмацьке родовище марганцевих руд, запаси якого перевищують 1,7 млрд тонн. У перспективі його розробка могла б забезпечити промисловість Росії власною марганцевою сировиною", - сказав Олійник.

Він додав, що наразі "можна говорити лише про різноманітність і значущість сировинної бази "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей", а для якісної та кількісної характеристики потрібно провести "величезну роботу з переоцінки" відповідно до норм РФ. 

"Серед корисних копалин, що містяться в їхніх надрах, не тільки економічно важливі для Росії, такі як кам'яне вугілля (його запаси оцінюються в 35,5 мільярда тонн), залізні руди (3,5 мільярда тонн), кухонна сіль (17,2 мільярда тонн), бентоніт і каолін, а й дефіцитні види корисних копалин", - сказав представник російської агенції.

За його словами, йдеться про марганцеві руди, літій, тантал, ніобій, титан, цирконій, рідкісні землі, графіт і плавиковий шпат.

  • На тимчасово окупованих територіях росіяни запустили у продаж вугілля з Кузбасу та заохочують місцевих мешканців купувати саме його.

Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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