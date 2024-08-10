Росіяни зацікавилися видобутком марганцю на ТОТ Запоріжжя

Про це заявив радник голови Роснедр Дмитро Олійник, пише РИА.Новости.

"Якщо говорити про плани, то насамперед хочеться відзначити Велико-Токмацьке родовище марганцевих руд, запаси якого перевищують 1,7 млрд тонн. У перспективі його розробка могла б забезпечити промисловість Росії власною марганцевою сировиною", - сказав Олійник.

Він додав, що наразі "можна говорити лише про різноманітність і значущість сировинної бази "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей", а для якісної та кількісної характеристики потрібно провести "величезну роботу з переоцінки" відповідно до норм РФ.

"Серед корисних копалин, що містяться в їхніх надрах, не тільки економічно важливі для Росії, такі як кам'яне вугілля (його запаси оцінюються в 35,5 мільярда тонн), залізні руди (3,5 мільярда тонн), кухонна сіль (17,2 мільярда тонн), бентоніт і каолін, а й дефіцитні види корисних копалин", - сказав представник російської агенції.

За його словами, йдеться про марганцеві руди, літій, тантал, ніобій, титан, цирконій, рідкісні землі, графіт і плавиковий шпат.