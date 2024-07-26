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Росіяни на ТОТ почали продавати вугілля з Кузбасу, - правозахисник Лисянський

Юлія Лаврук
26 липня, 2024 п'ятниця
14:59
Війна з Росією вугілля порт

На тимчасово окупованих територіях росіяни запустили у продаж вугілля з Кузбасу та заохочують місцевих мешканців купувати саме його

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Про це повідомив засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.

За його словами, вугілля з Кузбасу маркують, як ДПК - довгополум'яне, плитне, велике. Ціну встановлюють нижчу, ніж на вугілля, яке видобувають у шахтах на окупованих територіях.

В окупаційній адміністрації "ДНР" заявили, що вугілля з Кузбасу нібито якісніше і собівартість видобутку нижча, тому місцеві мешканці "мають купувати саме це вугілля".

Лисянський додав, що велика частина селищ і маленьких міст в окупованих територіях не газифікована, тому окуповані території - це для Росії ринок збуту свого вугілля з Кузбасу через санкції.

"В принципі, нічого дивного: "нормальна" політика окупантів - знищили шахти на окупованих територіях, знищили робітників через примусову мобілізацію і примусили населення купувати вугілля з Кузбасу", - додав правозахисник.

  • У січні стало відомо, що на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни видають пільгове вугілля тільки тим людям, які отримали російський паспорт.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
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