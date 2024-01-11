На ТОТ Херсонщини росіяни видають людям вугілля лише за наявності паспорта РФ, - Нацспротив
На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни видають пільгове вугілля тільки тим людям, які отримали російський паспорт
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Загарбники вигадали новий спосіб спонукати українців на тимчасово окупованих територіях отримувати паспорт РФ. Так, на ТОТ Херсонщини росіяни видають пільгове вугілля, але лише за наявності російського паспорта. Таким чином, українці без паспорта, які не мають змогу придбати собі паливо самостійно, приречені на холодну смерть", - йдеться у повідомленні.
У Нацспротиві зазначили, що через нездатність окупаційної адміністрації забезпечити життєдіяльність регіону значна кількість сіл залишаються без електроенергії. Таким чином, росіяни використовують зимове похолодання "для своїх планів змінення демографічної ситуації в регіоні".
- Голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в етері Еспресо розповів, що в деяких громадах тимчасово окупованого Генічеського району почали зʼявлятись проблеми з енергопостачанням.
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