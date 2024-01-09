На ТОТ Херсонщини є серйозні проблеми з енергопостачанням, - речник ОВА Толоконніков

Про це він розповів в етері Еспресо



"Нещодавно мені доповідали про те, що росіяни на тимчасово окупованих територіях виводили вчителів на вулицю й проводили з ними "профілактичні бесіди". Все через те, що ці вчителі відмовляються співпрацювати з окупаційною владою. Це відбувалось, зокрема, в одній із громад Генічеського району. Вчителів змушували в письмовому вигляді пояснювати чому вони відмовляються працювати з окупаційною владою і навіть погрожували їм виїздом", - розповів Толоконніков.



За словами речника ОВА, в Генічеському районі також зʼявились проблеми з енергопостачанням.



"В громадах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини зʼявились проблеми з енергопостачанням. Люди телефонують до диспетчерів. Ніхто не відповідає. Зокрема, це відбувається в Генічеському районі. Ніхто нічого не ремонтує і не виїжджає на виклики. Люди хвилюються, щоб не залишитись без світла на кілька тижнів", - додав він.

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