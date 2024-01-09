На ТОТ Херсонщини є серйозні проблеми з енергопостачанням, - речник ОВА Толоконніков
Голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що в деяких громадах тимчасово окупованого Генічеського району почали зʼявлятись проблеми з енергопостачанням
Про це він розповів в етері Еспресо
"Нещодавно мені доповідали про те, що росіяни на тимчасово окупованих територіях виводили вчителів на вулицю й проводили з ними "профілактичні бесіди". Все через те, що ці вчителі відмовляються співпрацювати з окупаційною владою. Це відбувалось, зокрема, в одній із громад Генічеського району. Вчителів змушували в письмовому вигляді пояснювати чому вони відмовляються працювати з окупаційною владою і навіть погрожували їм виїздом", - розповів Толоконніков.
За словами речника ОВА, в Генічеському районі також зʼявились проблеми з енергопостачанням.
"В громадах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини зʼявились проблеми з енергопостачанням. Люди телефонують до диспетчерів. Ніхто не відповідає. Зокрема, це відбувається в Генічеському районі. Ніхто нічого не ремонтує і не виїжджає на виклики. Люди хвилюються, щоб не залишитись без світла на кілька тижнів", - додав він.
- 5 січня Сили оборони України на лівобережжі Херсонщини знищили два російські пункти управління БПЛА та комплекс відеоспостереження "Муром-М"
- Розвідка Британії пояснила, як збиття трьох російських Су-34 вплинуло на операції РФ на лівому березі Дніпра
- 8 січня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи з розширення плацдарму
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.36 Купівля 38.36Продаж 39.17
- EUR Купівля 42.01Продаж 43.12
- Актуальне
- Важливе