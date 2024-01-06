Розвідка Британії пояснила, як збиття трьох російських Су-34 вплинуло на операції РФ на лівому березі Дніпра

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.



﻿﻿Зазначається, що до збиття трьох Су-34 російська тактична авіація відігравала ключову роль на півдні, особливо атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра.



Натомість після цих втрат Росія майже повністю припинила пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року. У розвідці вважають, що ймовірність відсутності повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18-ї загальновійськової армії сухопутних військ Росії звільнити плацдарм.



"Останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на нижчому рівні, ніж до збиття літаків. Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції", - наголошують у міноборони Британії.

Українські військові 22 грудня 2023 року на південному напрямку знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.