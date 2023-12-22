Повітряні сили знищили 3 російські винищувачі Су-34 на південному напрямку
У п'ятницю, 22 грудня, українські військові на південному напрямку знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку - мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34!" - йдеться у повідомленні.
Фото: Микола Олещук
- У ніч проти 22 грудня російські терористи запустили 28 ударних БПЛА типу Shahed з трьох напрямків. Українські сили ППО знищили 24 безпілотники.
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