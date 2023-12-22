Українські сили ППО вночі збили 24 із 28 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що РФ запустила дрони з трьох районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда.

У результаті бойової роботи збито 24 "шахеди" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

"До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - додали у повідомленні.