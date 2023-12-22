Українські сили ППО вночі збили 24 із 28 "шахедів"
У ніч проти 22 грудня російські терористи запустили 28 ударних БПЛА типу Shahed з трьох напрямків. Українські сили ППО знищили 24 безпілотники
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що РФ запустила дрони з трьох районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда.
У результаті бойової роботи збито 24 "шахеди" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.
"До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - додали у повідомленні.
- Увечері та у ніч на 22 грудня ворог вчинив чергову атаку "шахедами": на Сумщині та Київщині працювала ППО, у столиці уламки потрапили в багатоповерхівку, почалась пожежа.
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