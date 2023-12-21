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Вечірня атака "шахедами": дрони РФ летять кількома групами з півдня та півночі України

21 грудня, 2023 четвер
21:41
Новини дрон Shahed-136

Увечері 21 грудня ворог чергову атаку "шахедами": ворожі дрони летять кількома групами з півдня та півночі України

Про це повідомляють у штабі Повітряних сил ЗСУ.

Атака з півдня

"Рух групи ворожих БпЛА типу Shahed з Херсонщини в напрямку Миколаївщини", - йдеться у першому повідомленні о 20:40.

Згодом "шахеди" через Миколаївщину полетіли в північно-західному напрямку. Загроза для Дніпропетровської та Кіровоградської областей!

О 21:38 стало відомо про нову групу ударних БпЛА, яка через Херсонщину та Миколаївщину рухається курсом на Кіровоградщину.

Атака з півночі

О 21:35 у ПС ЗСУ повідомили про ще одну група ворожих БПЛА, яка заходить на північ Сумщини.

Новина доповнюється…

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