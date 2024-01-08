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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони за добу знищили крилату ракету, 9 танків та 440 окупантів, - Генштаб

8 січня, 2024 понедiлок
08:01
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 35 бойових зіткнень. Сили оборони відбили ворожі атаки на шести напрямках і ліквідували ще 440 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 365170 (+440) осіб,
  • танків ‒ 6031 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11194 (+14) од,
  • артилерійських систем – 8666 (+13) од,
  • РСЗВ – 953 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 638 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1787 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 11542 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1328 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав 11 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Всі ворожі дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Колодязі, Торське, Діброва, Дружба, Авдіївка, Новомихайлівка, Георгіївка, Красногорівка, Водяне Донецької області; Кринки, Республіканець, Зміївка, Червоний Маяк Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 4 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 3 атаки.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 2 артилерійські засоби противника.

  • Протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив з реактивних систем залпового вогню 21 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Шахтарськ
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
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