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Сили оборони на лівобережжі Херсонщини за добу знищили два російські пункти управління БПЛА та комплекс відеоспостереження "Муром-М"

6 січня, 2024 субота
15:25
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони України на лівобережжі Херсонщини за минулу добу, 5 січня, знищили два російські пункти управління БПЛА та комплекс відеоспостереження "Муром-М"

Про це інформують Сили оборони півдня України. 

Українські оборонці ліквідували 10 окупантів, реактивну систему залпового вогню "Град", міномет і човен. 

Серед утрат окупантів також: 

•⁠  ⁠2 БПЛА "Суперкам"
•⁠  ⁠1 комплекс відеоспостереження "Муром-М"
•⁠  ⁠1 ретранслятор зв'язку
•⁠  ⁠5 одиниць автобронетехніки

Крім того, ЗСУ знищили 3 російські спостережні пункти, 2 пункти управління безпілотниками. 

  • Загалом упродовж минулої доби на фронті відбулося 62 бойових зіткнення між ЗСУ та російськими військами. Сили оборони відбили ворожі атаки на шести напрямках і ліквідували ще 800 окупантів.
Україна
військові
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Військові новини
втрати окупантів
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