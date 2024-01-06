Сили оборони на лівобережжі Херсонщини за добу знищили два російські пункти управління БПЛА та комплекс відеоспостереження "Муром-М"
Сили оборони України на лівобережжі Херсонщини за минулу добу, 5 січня, знищили два російські пункти управління БПЛА та комплекс відеоспостереження "Муром-М"
Про це інформують Сили оборони півдня України.
Українські оборонці ліквідували 10 окупантів, реактивну систему залпового вогню "Град", міномет і човен.
Серед утрат окупантів також:
• 2 БПЛА "Суперкам"
• 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М"
• 1 ретранслятор зв'язку
• 5 одиниць автобронетехніки
Крім того, ЗСУ знищили 3 російські спостережні пункти, 2 пункти управління безпілотниками.
- Загалом упродовж минулої доби на фронті відбулося 62 бойових зіткнення між ЗСУ та російськими військами. Сили оборони відбили ворожі атаки на шести напрямках і ліквідували ще 800 окупантів.
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