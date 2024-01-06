Армія РФ за добу втратила 7 танків, 13 артсистем і 800 військових, - Генштаб

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 363 870 (+800) осіб

танків ‒ 6018 (+7) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 158 (+16) од.

артилерійських систем – 8617 (+13) од.

РСЗВ – 950 (+1) од.

засоби ППО ‒ 633 (+2) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6787 (+16) од.

крилаті ракети ‒ 1786 (+0) од.

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 478 (+15) од.

спеціальна техніка ‒ 1317 (+4) од.

Зведення Генштабу: на фронті за добу відбулося 62 боєзіткнення, війська РФ здійснила безрезультатні штурми на 6 напрямках

Так, за даними Генштабу ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Зокрема, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Загалом ворог завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 БПЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області, Зміївка та Червоний Маяк Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ЗСУ влучили по 9 пунктах скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.