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Росіяни вночі двічі обстріляли Покровськ: є постраждалі

6 січня, 2024 субота
06:52
Війна з Росією Обстріл Покровська у ніч на 6 січня

У ніч на суботу, 6 січня, російські війська двічі атакували місто Покровськ Донецької області. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю, спалахнула пожежа та постраждали люди

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Покровськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі", - написав він у телеграм.

За попередньою інформацією, під завалами людей немає, проте є постраждалі. 

Точні наслідки ударів встановлюються.

Обстріл Покровська у ніч на 6 січня

Фото: Голова ОВА Вадим Філашкін / телеграм

  • Напередодні ввечері російські терористи знову запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Основна частина ворожих БПЛА кружляли над Київщиною та Хмельниччиною.
Україна
російська армія
Донеччина
ракетний удар
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