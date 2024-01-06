Росіяни вночі двічі обстріляли Покровськ: є постраждалі
У ніч на суботу, 6 січня, російські війська двічі атакували місто Покровськ Донецької області. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю, спалахнула пожежа та постраждали люди
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Покровськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі", - написав він у телеграм.
За попередньою інформацією, під завалами людей немає, проте є постраждалі.
Точні наслідки ударів встановлюються.
Фото: Голова ОВА Вадим Філашкін / телеграм
- Напередодні ввечері російські терористи знову запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Основна частина ворожих БПЛА кружляли над Київщиною та Хмельниччиною.
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