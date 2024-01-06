Росіяни вночі двічі обстріляли Покровськ: є постраждалі

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Покровськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, влучили в адмінбудівлю. Горять гараж та автомобілі", - написав він у телеграм.

За попередньою інформацією, під завалами людей немає, проте є постраждалі.

Точні наслідки ударів встановлюються.

Фото: Голова ОВА Вадим Філашкін / телеграм