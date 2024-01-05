Росія запустила "шахеди": БПЛА фіксують на Київщині

Про пуск "шахедів" Повітряні сили повідомили близько 20:30. Ударні БПЛА зафіксували на Херсонщині.

Далі, за вектором руху, БПЛА фіксували на Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині та Київщині.

Станом на 23:30 відомо про загрозу для Київщини та Житомирщини.

Новина доповнюватиметься...