Росія запустила "шахеди": БПЛА фіксують на Київщині
Ввечері п'ятниці, 5 січня, російські терористи знову запустили ударні БПЛА для обстрілу України
Про пуск "шахедів" Повітряні сили повідомили близько 20:30. Ударні БПЛА зафіксували на Херсонщині.
Далі, за вектором руху, БПЛА фіксували на Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині та Київщині.
Станом на 23:30 відомо про загрозу для Київщини та Житомирщини.
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