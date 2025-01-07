Лукашенко заявив, що владі Києва "дали команду втягнути Білорусь у війну", якої держава може не витримати

Про це він сказав перед різдвяною службою у храмі, цитує "Белта".

Говорячи про розвиток країни в умовах різних зовнішніх викликів, Лукашенко зазначив, що всі ці роки Білорусь "йшла тонким льодом, але жодного разу не проломила лід і не провалилися в цю студену воду". Він назвав це головним досягненням своєї країни.

Білоруський лідер також відзначив велику напругу навколо країни.

"Скрізь щось... Фермери щось ламають, гноєм закидають уряд, війни йдуть та інше. Озброюються. А цей маленький острівець (не такий уже й маленький, як я вважаю, але острівець) - мирний. І ви знаєте, їм же (недоброзичливцям за кордоном, - ред.) тисне. Ось треба і нас втягнути у цю війноньку", - сказав Лукашенко.

За його словами, Зеленському нібито дають команди, щоб втягнути Мінськ у війну.

"Чому Володя Зеленський поводиться так? Ми ж нормально з ним були, в добрих стосунках. І моя маленька сім'я також. Чого він вякає, чого йому не вистачає? Йому дають команду. Треба всіляко робити все, щоб втягнути країну у війну", - вважає білоруський диктатор.

Він також згадав слова президента України у новорічному зверненні: "Живе Білорусь!".

"Ну, живе. Звісно, живе. Він, правда, сказав, що скоро у всій Білорусі ці гасла вимовлятимуть всі. Він начебто натякав, що скоро в нас буде, як в Україні. Я так подумав, почувши його. І думаю : "Не дай бог", - сказав самопроголошений президент.

За словами Лукашенка, якщо Білорусь втягнуть у війну, то вона може її не витримати як держава.

"Нехай кажуть, що в нас тут диктатура, ще чогось. Слухайте, краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні", - заявив Лукашенко.

Окрім цього, глава Білорусі наголосив, що робитиме в цьому році все, аби у країні зберігся мир, а головним викликом для держави він вважає економічне становище.

"Будемо разом триматися, будемо прагнути зробити, щоб краще жилося, ми подолаємо ці виклики", - додав Лукашенко.