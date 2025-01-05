Зеленський: Лукашенко перепрошував за пуски ракет по Україні у перші дні вторгнення РФ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні повномасштабного вторгнення РФ просив вибачення за пуски ракет по території України
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає Офіс президента.
За його словами, у перші дні війни він провів телефонну розмову з Лукашенком: "Він вибачався. Він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав їх Путін. Це його словами".
"Ти повір, Володю, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін", - нагадав розмову Зеленський.
Натомість президент України відповів білоруському лідеру, що "він такий самий убивця", як і диктатор Володимир Путін. Тим часом Лукашенко стверджував, що "не можна воювати з росіянами".
Крім цього, Лукашенко запропонував Зеленському завдати удар у відповідь по Мозирському нафтопереробному заводу у Білорусі.
- Напередодні Лукашенко заявив, що республіканцю Дональду Трампу необхідно буде вручити Нобелівську премію миру, якщо він завершить війну в Україні.
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