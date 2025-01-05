Зеленський: Лукашенко перепрошував за пуски ракет по Україні у перші дні вторгнення РФ

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає Офіс президента.

За його словами, у перші дні війни він провів телефонну розмову з Лукашенком: "Він вибачався. Він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав їх Путін. Це його словами".

"Ти повір, Володю, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін", - нагадав розмову Зеленський.

Натомість президент України відповів білоруському лідеру, що "він такий самий убивця", як і диктатор Володимир Путін. Тим часом Лукашенко стверджував, що "не можна воювати з росіянами".

Крім цього, Лукашенко запропонував Зеленському завдати удар у відповідь по Мозирському нафтопереробному заводу у Білорусі.