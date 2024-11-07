Лукашенко заявив, що Трампу треба буде вручити Нобелівську премію миру, якщо він завершить війну в Україні

Про це йдеться на сайті президента Білорусі.

"Трамп, звісно, ​​це міць. Як би я до нього не ставився, він молодець. Важко було повірити, що він зможе виграти. Стріляли, тиснули, посадити хотіли та інше, але він як бульдозер пройшовся", - заявив Лукашенко.

Водночас Лукашенко заявив, що йому байдуже, хто виграв вибори в США: "Я знаю, що в мене є шмат землі, який я повинен забезпечити і захистити, мої люди".

Також він наголосив, що якщо Трампу вдасться припинити війни, то йому треба буде присвоїти Нобелівську премію миру.

"Якщо він це зробить, то ми направимо петицію на Нобелівську премію, йому присвоять за те, що він зробив добру справу. Надія є, що він виконуватиме свої обіцянки. Але Америка не Білорусь: там можуть забути ще щось. Але ми сподіваємося, що він свою обіцянку виконуватиме", - заявив білоруський лідер.

Крім цього, Лукашенко наголосив, що не все залежатиме від Дональда Трампа. Він переконаний, що для розв'язання війни в Україні потрібна участь двох сторін "конфлікту".

"Він намагатиметься припинити війну в Україні, але це не односторонній процес. Це треба домовлятися і, можливо, не лише з Росією. Це стосується дуже багатьох країн", - додав Лукашенко.