Замороження лінії фронту й відмова від вступу до НАТО на 20 років: WSJ оприлюднило деталі "мирних планів", які пропонують Трампу

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на радників Трампа, передає hromadske.

Як пише WSJ, деякі радники Трампа, зокрема колишній державний секретар, що може стати міністром оборони, Майк Помпео, наполягатимуть на плані, який не дасть Росії "великої перемоги".

Водночас інші, як-от кандидат на посаду голови Державного департаменту або радника з питань національної безпеки Річард Гренелл, ймовірно, прагнутимуть швидкого завершення війни навіть коштом поступок РФ.

Як зазначило видання, усі "мирні плани" радників і союзників Трампа пропонують заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.

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Зокрема, одна з ідей передбачає, що Київ пообіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років, а США в обмін на це продовжуватимуть надсилати Україні зброю. Також план передбачає створення демілітаризованої зони в понад 1200 км.

Наразі невідомо, хто контролюватиме ці території, але це точно не американські війська і не ті міжнародні організації, які США фінансують, зокрема ООН.

"Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи", - сказав член команди Трампа.

У виданні також зазначили, що наразі невідомо, якої з цих стратегій буде дотримуватися Дональд Трамп і чи буде він це робити взагалі.