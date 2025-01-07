В Україні пілот F-16 уперше в історії знищив одразу 6 крилатих ракет за один бойовий виліт
Під час масованої атаки РФ 13 грудня український пілот F-16 уперше в історії знищив за один бойовий виліт одразу шість російських крилатих ракет
Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він поспілкувався з українським пілотом F-16, який під час масованої ракетно-дронової атаки 13 грудня збив шість російських ракет.
"Вперше в історії застосування Fighting Falcon за один бойовий виліт винищувач F-16 знищує одразу шість крилатих ракет противника", - наголосив Ігнат.
Він нагадав, що під час російської атаки 13 грудня в українському небі перебували майже 200 ворожих безпілотників, "кинджали", балістика і 94 крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування. Основною метою F-16 є перехоплення крилатих ракет.
Як зазначив український пілот, ім'я якого не вказують, штурман навів його на ворожі цілі - групу з восьми крилатих ракет.
"Зближуюсь на відповідну дистанцію, бачу перешкоди — значить ракети мають власний РЕБ — так звані засоби РЕБ індивідуального захисту. Приціл у F-16 досить потужний, якщо ціль вже в прицілі, то навіть під впливом РЕБ вона вже нікуди не дінеться з радара бортової РЛС. Я підлетів на зручну для роботи відстань, захопив цілі повторно, почергово запустив ракети і… влучив — обидві цілі знищено", - розповів пілот.
Далі йому потрібно було зблизитися з ворожими цілями до близько двох миль, оскільки під крилами F-16 лише чотири авіаційні ракети класу "повітря-повітря": середнього та ближнього радіуса дії, а першими у хід пішли ракети із більшою дальністю.
Пілот підлетів до другої пари ракет і збив їх за два пуски, попри роботу РЕБ. Далі на курс вийшла ще одна ворожа ціль, яка рухалась у напрямку Києва. На F-16 з озброєння залишилася лише скорострільна авіаційна гармата.
"Я розумів, що шансів поцілити у ракету, що летить зі швидкістю понад 650 км небагато. Спершу треба знайти її в небі вирівнятись по висоті і, з відстані не більше як 500 метрів, вести вогонь на випередження. Та й підлітати ближче вкрай небезпечно — у разі детонації бойової частини в 450 кг є великий ризик для літака, щонайменше влетіти у хмару уламків. (...) Спочатку шукав ціль внизу — нічого. Потім набрав висоту, підняв радар і побачив її. Зробив усе, як вчили інструктори у США, як відпрацьовував на тренажері. Кілька черг із гармати — і вибух… потім ще один! Повторна детонація… подумав я, — але, як виявилось за результатами об’єктивного контролю — ракет було дві", - розповів військовий.
Він вказав, що збивати повітряні цілі авіаційною гарматою у США пілоти вчилися виключно на тренажерах, а в реальному польоті українські пілоти F-16 жодного разу не застосовували гармату проти ракет.
Ігнат підсумував розповідь пілота, вказавши, що за результатами об’єктивного контролю є "стовідсоткове підтвердження факту, що вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збиває шість крилатих ракет, дві з них — авіаційною гарматою".
- 200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на багатоцільових винищувачах F-16.
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