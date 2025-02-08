Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Військові при владі: чи надихає вас приклад Африки?
OPINION

Військові при владі: чи надихає вас приклад Африки?

Валерій Пекар
8 лютого, 2025 субота
18:05
Погляд

Навряд чи ви захочете прожити все життя в Африці. Жити там погано

Зміст

А могло б бути добре. Африка надзвичайно багата природними ресурсами. Там численне населення, велика частка молоді, тож болючі для нас проблеми депопуляції та старіння їм не загрожують. Якщо ви не расист, навряд чи ви вважаєте, що африканці ліниві й нерозумні.

Чому ж африканці живуть погано?

За наукові дослідження з питання, чому розумні й працьовиті люди в ресурсно багатих країнах живуть дуже погано, чимало вчених отримали Нобелівські премії. Минулого 2024 року премія була вручена за багаторічні дослідження ролі інституцій Дарону Аджемоглу й Джеймсу Робінсону, популярний виклад їхніх ідей ви знайдете в книгах "Чому нації занепадають" та "Вузький коридор".

Але ще більш базовою книгою є праця іншого нобелівського лавреата з економіки Дуґласа Норта "Насильство та суспільні порядки. Основні чинники, які вплинули на хід історії", написана у співавторстві з Джоном Воллісом і Баррі Вайнґестом.

У книзі показано, як людство тисячоліттями намагалося підпорядкувати владу військових владі цивільних, і лише тоді, коли врешті це вдалося, розпочався суспільний розвиток. 

Читайте також: "Партія військових": чи можливий реальний ветеранський партійний проєкт?

Тому що у протилежному випадку влада завжди належить людям зі зброєю. Точніше, тим, хто командує людьми зі зброєю. Випадково вони можуть виявитися професійними в цивільному державному управлінні, морально бездоганними й ціннісно стійкими. Але з більшою ймовірністю навпаки.

Народам Африки не вдалося розв'язати цю проблему. Тому більшістю африканських країн керують військові командувачі, — до того моменту, поки їх не посунуть з керівних посад інші, наступні командувачі.

Ось чому в Африці все погано. Також у багатьох країнах Азії й Латинської Америки те саме.

Читайте також: Відродити військову юстицію слід негайно

Натомість в Європі й Америці все добре, тому що там військові командувачі підпорядковуються демократично обраній цивільній владі. А коли бажають самі взяти владу, йдуть з армії та висувають свої кандидатури на виборах.

Ейзенхауера обрали його колишні солдати, які йому безмежно довіряли.

Останніми днями чимало коментаторів пишуть, що армія має право захопити владу, якщо їй не подобається цивільне управління. 

Саме це постійно відбувається в Африці та інших згаданих місцях. 

Нам туди не треба.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
вибори
політика
військові
Африка
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-6.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.27
    Купівля 41.27
    Продаж 41.78
  • EUR
    Купівля 42.81
    Продаж 43.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
9 лютого
17:35
Володимир Зеленський
Зеленський: Путін після України хоче йти на Польщу, Угорщину та країни Балтії
17:20
Інтерв’ю
Мобілізація
18 років – ще зарано для захисту України, але у 22 роки йдуть скоювати теракт проти своєї держави, - Ягун
16:47
Від початку доби на фронті зафіксували 64 боєзіткнення, 26 із них на Покровському напрямку
16:33
землетрус
У Карибському морі стався потужний землетрус магнітудою 7,6
16:13
безпілотник, дрон
Бундесвер виявив підозрілі безпілотники над базою, де проходять підготовку українські військові
16:03
OPINION
Росія вже офіційно не приховує власної вторинності
15:46
Папа Римський Франциск
Папа Франциск перервав проповідь через проблеми з диханням
15:29
знищено установку комплексної підготовки газу і конденсату в селі Водяне на Харківщині
Росіяни знищили газовидобувне підприємство на Харківщині, - ЗМІ
15:11
Володимир Зеленський
Обхід санкцій, продаж нафти й нестача української зброї: Зеленський назвав три речі, на яких тримається російський ОПК
14:56
Рятувальники та екскаватори працюють у зоні зсуву 9 лютого 2025 року в Ібіні, провінція Сичуань, Китай
У Китаї стався зсув, унаслідок якого 10 будинків засипало шаром ґрунту: загинула людина, 28 - зникли безвісти
14:47
Оновлено
Знищена Росією п'ятиповерхівка у Полтаві (1 лютого 2025 року)
Атака РФ 1 лютого: у Полтаві кількість загиблих зросла до 15, серед них - троє дітей
14:22
зима сонце
Морози тривають: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 10 лютого
14:11
Партизани розвідали нафтобазу окупантів у Смоленській області
14:06
OPINION
блог Борис Бабін
Хрюнстони над Герооном
14:04
Генадій Труханов
В Одесі побили матір загиблого військового: мер Труханов пообіцяв взяти ситуацію під особистий контроль
13:52
швидка допомога
Приніс додому запчастини, схожі на двигун: у Сумах від вибуху постраждав 13-річний хлопчик
13:33
Талібан
Талібан заборонив чоловікам-співробітникам ООН в афганському Гераті приходити на роботу без бороди
13:26
У порту Ленінградської області тоне російський танкер зі 130 тис. тонн мазуту, - росЗМІ
13:07
Ексклюзив
Ziferblat
"Попри все ми можемо лунати гучно в Європі": переможці Нацвідбору на Євробачення гурт "Ziferblat" розповіли про сенс своєї пісні
13:05
Діаспоряни в Австралії представили Україну на Національному мультикультурному фестивалі
12:53
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин розкритикував співпрацю між США, Японією та Південною Кореєю і пообіцяв розвивати ядерні сили КНДР
12:46
Тарифи на водопостачання та водовідведення 2024
Київводоканал спростував інформацію про підняття тарифів нібито в 4 рази
12:13
Мексика
У ДТП за участю автобуса та вантажівки на півдні Мексики загинула 41 людина
12:02
Росіяни атакували дроном Нікополь: поранено двох людей, понівечені АЗС й автівка
12:02
OPINION
"Мир через телефон", або Чи зміг Путін задовольнити Трампа?
11:53
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль розпочав виведення військ з ключового коридору в Газі в рамках угоди з ХАМАС про перемир'я, - AP
11:48
Оновлено
путін трамп
Трамп заявив, що мав телефонну розмову з Путіним про припинення війни в Україні. У Кремлі відреагували
11:44
Джейк Салліван, Ентоні Блінкен
Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретної інформації, - Reuters
11:38
Ексклюзив
Дональд Трамп
Після заяви про розмову з Путіним, Трамп буде реагувати на коментарі американців в соцмережах, щоб робити наступні кроки, - речник Українського конгресового комітету США Добрянський
11:36
втрати окупантів
ЗСУ: За місяць РФ втратила під Покровськом більше людей, ніж за 10 років другої чеченської війни
11:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 лютого: скільки просять за долар та євро в обмінниках
11:02
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
Росія атакувала Україну дронами: на Київщині працювала ППО, вибухи лунали у Луцьку
10:57
Оновлено
На Сахаліні китайське судно з вугіллям і мазутом зазнало аварії і сіло на мілину: у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію
10:51
АН-148
Фінляндія заявила, що урядовий літак РФ порушив повітряний простір країни
10:49
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Резерви росіян вичерпуються, вони не можуть постійно наступати, - генерал Маломуж
10:17
Ексміністр охорони здоров'я Великої Британії Ендрю Гвінн
Міністра охорони здоровʼя Британії звільнили через образливі повідомлення у WhatsApp щодо виборців та колег
10:00
OPINION
Про перемовини, заморозку і "Росія повернеться"
09:51
Вночі у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці: троє постраждалих, врятовано дитину
09:10
ппо
Сили ППО вночі знищили 70 ворожих ударних БПЛА
09:05
окупанти оркі русня
Окупанти намагалися перейти річку Оскіл на Куп'янському напрямку, Сили оборони знищили ворога, - ОСУВ "Хортиця"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV