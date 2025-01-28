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OPINION

Відродити військову юстицію слід негайно

Ростислав Павленко
28 січня, 2025 вiвторок
10:03
Погляд

Військові суди були ліквідовані за Януковича — у вересні 2010 року. Це, схоже, було частиною системного калічення української правової системи

Зміст

Арешт бойових генералів і офіцерів із формулюваннями, які змушують пригадати безславну "справу Шеремета" ("захопившись ультранаціоналістичними ідеями"…), а також підвести безліч випадків дій та бездіяльності влади при (не) підготовці до повномасштабного вторгнення, (не) підготовці фортифікацій, (не) проведенні ефективної підготовки мобілізованих та втручанні у діяльність військових, нагадав про необхідність відновлення військової юстиції. З тим, щоб військових, насамперед за дії у бойовій обстановці, судили військові з відповідним досвідом.

Які можуть компетентно визначити: чи застосовувати до дій військового бойовий імунітет — бо війна, на жаль, це про складні, жорсткі, чи навіть жорстокі рішення.

Чи таки засуджувати самодура, який не здатен організувати бойову роботу, за що підрозділ платить кровʼю.

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Військові суди були ліквідовані за Януковича — у вересні 2010 року. Це, схоже, було частиною системного калічення української правової системи: за лічені дні після того Конституційний Суд "повернув" редакцію Конституції 1996 року, яка суттєво розширювала повноваження президента.

Як продовження цієї логіки, у 2012 році було ліквідовано і військову прокуратуру.

Мотивом ліквідації військових судів було… скорочення Збройних Сил і відповідно зменшення кількості справ. А також … "європейські стандарти".

Останнє — повна дурня, бо в багатьох країнах Європи військові суди якраз існують.

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А "скорочення" як аргумент — це взагалі улюблена іграшка проросійських сил. У результаті таких скорочень на початок війни у 2014 році в Україні було заледве 5-6 тисяч боєздатного війська (за заявою тодішнього міністра оборони Ігоря Тенюха з трибуни ВР).

Реагуючи на виклики російської агресії, за президента Порошенка було відновлено військову прокуратуру — в серпні 2014 року. Питання військових судів мало бути вирішене в ході судової реформи. Але після зміни влади у 2019 цей напрямок, як і багато інших, повʼязаних із забезпеченням війська, було згорнуто.

Щобільше, у вересні 2019 "монобільшість" "слуг" у ВР підтримала законопроєкт Зеленського про … скасування військової прокуратури.

Повномасштабне вторгнення Росії знов поставило питання військової юстиції руба. Особливо в умовах, коли політичне керівництво таки піддалося на спокусу перекидати відповідальність за невдачі на військових — ще й залучати для цього систему юстиції.

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Цікаво, що Верховна Рада ще у квітні 2022 ухвалила закон, який дозволяє відновлення військової прокуратури. Обговорюється і доцільність відновлення військових судів.

Поки обговорюється. Час минає. Це при тому, що суддів ще треба буде добрати (з числа, зокрема, військових юристів), має скластися практика розгляду справ і ухвалення рішень…

Так, певне, вигідніше "офіс-менеджерам" влади. Бо залишає широкі можливості тиску на військових.

Однак у часи, коли від мотивації захисників у буквальному сенсі залежить доля війни й відтак країни — це дуже безвідповідальний підхід.

Тож відновити як військову прокуратуру, так і військові суди слід негайно.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Верховна Рада
Віктор Янукович
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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